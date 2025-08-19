"Шахтер" сразится с "Серветтом": назван фаворит на победу в матче квалификации Лиги конференций

В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций украинский "Шахтер" сыграет со швейцарским "Серветтом". Букмекеры видят фаворитом пары украинскую команду – на ее проход в основной этап соревнований действует коэффициент 1.17, тогда как для "Серветта" – 4.60.

Больше верят в украинцев и в первой игре. Как рассказали в Favbet:

На победу "Щахтера" действует коэффициент 1.40.

На победу "Серветта" – 7.60.

На ничью – 4.80.

В то же время, самым вероятным счетом первого матча букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 7.10. А кроме того:

2:0 (победа "Шахтера) – 7.70;

1:0 (победа "Шахтера") – 9.20;

2:1 (победа "Шахтера") – 9.40;

3:0 (победа "Шахтера") – 9.60.

Меньше всего верят в победу "Серветта" со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 50.00. А кроме того:

1:3 (победа "Серветта) – 39.00;

2:3 (победа "Серветта") – 38.00;

0:2 (победа "Серветта") – 32.00.

Игра состоится 21 августа. Начало – 20:00. Ответный матч запланирован на 28 августа.

