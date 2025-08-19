"Шахтер" сразится с "Серветтом": назван фаворит на победу в матче квалификации Лиги конференций
В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций украинский "Шахтер" сыграет со швейцарским "Серветтом". Букмекеры видят фаворитом пары украинскую команду – на ее проход в основной этап соревнований действует коэффициент 1.17, тогда как для "Серветта" – 4.60.
Больше верят в украинцев и в первой игре. Как рассказали в Favbet:
- На победу "Щахтера" действует коэффициент 1.40.
- На победу "Серветта" – 7.60.
- На ничью – 4.80.
В то же время, самым вероятным счетом первого матча букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 7.10. А кроме того:
- 2:0 (победа "Шахтера) – 7.70;
- 1:0 (победа "Шахтера") – 9.20;
- 2:1 (победа "Шахтера") – 9.40;
- 3:0 (победа "Шахтера") – 9.60.
Меньше всего верят в победу "Серветта" со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 50.00. А кроме того:
- 1:3 (победа "Серветта) – 39.00;
- 2:3 (победа "Серветта") – 38.00;
- 0:2 (победа "Серветта") – 32.00.
Игра состоится 21 августа. Начало – 20:00. Ответный матч запланирован на 28 августа.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают французский ПСЖ главным претендентом на победу в Лиге чемпионов 2025/26. Для него действует коэффициент 6.00 – самый низкий среди всех известных на данный момент, а также потенциальных участников основного этапа турнира.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!