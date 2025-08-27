"Шахтер" сразится с "Серветтом": назван фаворит на победу в ответном матче квалификации Лиги конференций

Во втором матче раунде плей-офф квалификации Лиги конференций между украинским "Шахтером" и швейцарским "Серветтом" букмекеры видят фаворитом пары украинскую команду. Также – несмотря на то, что первая встреча закончилась со счетом 1:1 – "Шахтер" считается фаворитом и на проход в основной этап соревнований.

Видео дня

В частности, рассказали в Favbet, на то, что украинская команда выйдет "групповой" раунд действует коэффициент 1.32. Для "Серветта" – 3.40.

В самом же ответном матче специалисты отдают предпочтение "Шахтеру". Так:

На его победу в основное время действует коэффициент 1.78.

На победу "Серветта" – 5.10.

На ничью – 4.05.

В то же время, самым вероятным счетом основного времени игры букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.10. А кроме того:

1:2 (победа "Шахтера") – 9.30;

0:2 (победа "Шахтера") – 9.50;

0:1 (победа "Шахтера") – 10.00.

Меньше всего верят в победу "Серветта" со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 38.00. А кроме того:

3:2 (победа Серветта) – 28.00;

3:1 (победа "Серветта") – 27.00;

2:0 (победа "Серветта") – 22.00;

2:3 (победа "Шахтера") – 20.00.

Игра состоится 28 августа. Начало – 22:00.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают украинское "Динамо" фаворитом в паре с изралильским "Маккаби" на проход в основной раунд Лиги Европы. Для израильтян, победивших в первой игре со счетом 3:1, действует коэффициент 1.12, тогда как для украинцев – 5.60.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!