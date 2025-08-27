"Шахтер" сразится с "Серветтом": назван фаворит на победу в ответном матче квалификации Лиги конференций
Во втором матче раунде плей-офф квалификации Лиги конференций между украинским "Шахтером" и швейцарским "Серветтом" букмекеры видят фаворитом пары украинскую команду. Также – несмотря на то, что первая встреча закончилась со счетом 1:1 – "Шахтер" считается фаворитом и на проход в основной этап соревнований.
В частности, рассказали в Favbet, на то, что украинская команда выйдет "групповой" раунд действует коэффициент 1.32. Для "Серветта" – 3.40.
В самом же ответном матче специалисты отдают предпочтение "Шахтеру". Так:
- На его победу в основное время действует коэффициент 1.78.
- На победу "Серветта" – 5.10.
- На ничью – 4.05.
В то же время, самым вероятным счетом основного времени игры букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.10. А кроме того:
- 1:2 (победа "Шахтера") – 9.30;
- 0:2 (победа "Шахтера") – 9.50;
- 0:1 (победа "Шахтера") – 10.00.
Меньше всего верят в победу "Серветта" со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 38.00. А кроме того:
- 3:2 (победа Серветта) – 28.00;
- 3:1 (победа "Серветта") – 27.00;
- 2:0 (победа "Серветта") – 22.00;
- 2:3 (победа "Шахтера") – 20.00.
Игра состоится 28 августа. Начало – 22:00.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают украинское "Динамо" фаворитом в паре с изралильским "Маккаби" на проход в основной раунд Лиги Европы. Для израильтян, победивших в первой игре со счетом 3:1, действует коэффициент 1.12, тогда как для украинцев – 5.60.
