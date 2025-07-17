"Шахтер" сыграет с "Ильвесом": назван фаворит на победу в матче квалификации Лиги Европы

В ответном матче 1 квалификационного раунда Лиги Европы украинский "Шахтер" сыграет с финским "Ильвесом". Букмекеры же видят фаворитом украинскую команду – на их победу действует коэффициент 1.46, тогда как на "Ильвес" – 5.90. В первой игре победу одержали "горняки" – со счетом 6:0

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На ничью же, рассказали в Favbet, установлен коэффициент 5.90. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу финнов.

В то же время, самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 7.70. А кроме того:

0:2 (победа "Шахтера") – 8.30;

1:2 (победа "Шахтера") – 8.60;

0:1 (победа "Шахтера") – 9.20.

Меньше всего верят в счет 3:0 в пользу "Ильвеса" – для него действует коэффициент 48.00. А также:

3:1 (победа "Ильвеса") – 36.00;

3:2 (победа "Ильвеса") – 33.00;

2:0 (победа "Ильвеса") – 30.00.

Игра состоится 17 июля в Финляндии. Начало – 19:00 по Киеву.

Победитель пары во 2 раунде сыграет с турецким "Бешикташем".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.

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