Шансов нет? Букмекеры дали прогноз на проход черкасского ЛНЗ в 3 раунд квалификации Лиги конференций

По мнению букмекеров, украинский ЛНЗ не имеет шансов выйти в 3 раунд квалификации Лиги конференций. Так, на проход черкасской команды действует коэффициент 4.12, тогда как для соперников – бельгийского "Гента" – он составляет 1.16. Первый матч межу командами завершился со счетом 0:0.

Фаворитом является "Гент" и в 1-м матче. По данным vbet:

На победу бельгийцев действует коэффициент 1.44.

Для ЛНЗ он составляет 6.70.

На ничью – 4.60.

В то же время, самым вероятным счетом считается 2:0 в пользу "Гента" – для него действует коэффициент 6.90. А кроме того:

1:0 (победа "Гента") – 7.40;

2:1 (победа "Гента") – 8.40;

1:1 – 8.70;

3:0 (победа "Гента") – 9.50.

Меньше всего же верят в счета 4:4 и 5:5. Для них установлен коэффициент 401.00.

Матч пройдет 30 июля в Бельгии. Начало – 21:30.

Победитель пары в 3-м раунде сыграет с победителем пары "Гетеборг" (Швеция) – "Левадия" (Эстония"). В первом матче победили эстонцы со счетом 2:1.

Как сообщал OBOZ.UA ,в то же время, по мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. При этом по сравнению с маем, его шансы существенно выросли – тогда его расценивали лишь как 3-го претендента.

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