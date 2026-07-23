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Шансов нет? Букмекеры дали прогноз на проход "Динамо" в 3 раунд квалификации Лиги Европы

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
1 минута
1,4 т.
Букмекеры дали прогноз на проход 'Динамо' в 3 раунд квалификации Лиги Европы
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По мнению букмекеров, украинское "Динамо" не является фаворитом в 2 квалификационном раунде Лиги Европы против греческого ПАОКа. На проход киевлян в следующий раунд действет коєффициент 2.60, тогда как для греков он составляет 1.50.

Фаворитом является ПАОК и в 1-м матче. По данным vbet:

  • На победу греков действует коэффициент 2.50.
  • Для "Динамо" он составляет 3.02.
  • На ничью – 3.47.
ПАОК фаворит в матче с Динамо

В то же время, самым вероятным счетом считается 0:1 в пользу ПАОКа – для него действует коэффициент 1.92. А кроме того:

  • 1:0 (победа "Динамо") – 2.13;
  • 1:1 – 2.59;
  • 0:2 (победа ПАОКа) – 4.40.

Меньше всего же верят в счет 2:5. Для него установлен коэффициент 276.00.

Самым вероятным счетом считается 0:1 в пользу ПАОКа

Матч пройдет 23 июля на поле "Динамо". Начало – 20:00.

Ответная игра пройдет 30 июля в Греции.

Победитель пары во 3-м раунде сыграет с победителем пары Андерлехт (Бельгия) / Хаммарбю (Швеция).

"Динамо" не является фаворитом в 2 квалификационном раунде Лиги Европы против ПАОКа

Как сообщал OBOZ.UA ,в то же время, по мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. При этом по сравнению с маем, его шансы существенно выросли – тогда его расценивали лишь как 3-го претендента.

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