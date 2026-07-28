Шансов нет? Букмекеры дали прогноз на проход "Полесья" в 3 раунд квалификации Лиги конференций

По мнению букмекеров, украинское "Полесье" не имеет шансов выйти в 3 раунд квалификации Лиги конференций. Так, на проход житомирской команды действует коэффициент 3.50, тогда как для соперников – датского "Копенгагена" – он составляет 1.30. Первый матч межу командами завершился со счетом 3:3.

Фаворитом является "Копенгаген" и в 1-м матче. По данным vbet:

На победу датчан действует коэффициент 1.63.

Для "Полесья" он составляет 5.00.

На ничью – 4.20.

В то же время, самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 6.00. А кроме того:

2:1 (победа "Копенгагена") – 8.20;

1:0 (победа "Копенгагена") – 9.00;

2:0 (победа "Копенгагена") – 9.50.

Меньше всего же верят в счет 5:5. Для него установлен коэффициент 401.00.

Матч пройдет 29 июля в Дании. Начало – 20:00.

Победитель пары в 3-м раунде сыграет с победителем пары "Дебрецен" (Венгрия) – "Пюник" (Армения"). В первом матче победили венгры со счетом 1:0.

Как сообщал OBOZ.UA ,в то же время, по мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. При этом по сравнению с маем, его шансы существенно выросли – тогда его расценивали лишь как 3-го претендента.

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