Шансов нет? Букмекеры дали прогноз на проход "Полесья" в 3 раунд квалификации Лиги конференций
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По мнению букмекеров, украинское "Полесье" не имеет шансов выйти в 3 раунд квалификации Лиги конференций. Так, на проход житомирской команды действует коэффициент 3.50, тогда как для соперников – датского "Копенгагена" – он составляет 1.30. Первый матч межу командами завершился со счетом 3:3.
Фаворитом является "Копенгаген" и в 1-м матче. По данным vbet:
- На победу датчан действует коэффициент 1.63.
- Для "Полесья" он составляет 5.00.
- На ничью – 4.20.
В то же время, самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 6.00. А кроме того:
- 2:1 (победа "Копенгагена") – 8.20;
- 1:0 (победа "Копенгагена") – 9.00;
- 2:0 (победа "Копенгагена") – 9.50.
Меньше всего же верят в счет 5:5. Для него установлен коэффициент 401.00.
Матч пройдет 29 июля в Дании. Начало – 20:00.
Победитель пары в 3-м раунде сыграет с победителем пары "Дебрецен" (Венгрия) – "Пюник" (Армения"). В первом матче победили венгры со счетом 1:0.
Как сообщал OBOZ.UA ,в то же время, по мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. При этом по сравнению с маем, его шансы существенно выросли – тогда его расценивали лишь как 3-го претендента.
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