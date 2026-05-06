Шансы хуже, чем в слот-машине: названа основная ловушка для новичков в популярном виде ставок

На рынках прогнозов по типу Kalshi и Polymarket наибольшие потери игроков приходятся не на сложные инструменты, а на простые форматы, которые активно продвигаются для массового пользователя. Речь идет прежде всего о так называемых ставках на упоминание (mention markets) и ставках с переоцененными шансами. Шансы игроков на выигрыш в таком случае еще хуже, чем в печально известных слот-машинах.

Именно те ставки, которые выглядят понятными и быстрыми, часто имеют скрытое математическое преимущество не в пользу пользователя. Об этом свидетельствует анализ The Wall Street Journal.

Как "простые" ставки дают системный минус

Наиболее показателен сегмент – "ставки на упоминания". Это ставки на то, скажет ли публичное лицо определенное слово или фразу. По данным анализа:

ставки с вероятностью 50% фактически срабатывают только в 40% случаев;

пользователи платят больше, чем реальная вероятность события;

средний результат для таких ставок – минус около 11% от вложенных средств.

Это хуже большинства слот-машин в казино. Там средний уровень возврата игроку составляет около 90-96%, то есть ожидаемые потери обычно не превышают нескольких процентов от ставки.

Почему потери такие большие: основные причины

Переоценка маловероятных событий

Речь идет об эффекте "long shot bias". Он означает, что пользователи завышают шансы редких событий из-за эмоций или интуиции.

Поверхностное понимание условий

В части контрактов ключевые правила (например, что учитывается только телевизионный эфир, а не полная версия видео) являются неочевидными для пользователя. В результате человек может думать, что выиграл, а на самом деле теряет деньги.

"Нажал и купил"

Типичный сценарий – ставка на первую доступную цену. Не происходит никакого анализа рынка, решение принимается эмоционально.

Отсутствие преимущества над другими участниками

Профессиональные трейдеры избегают таких рынков именно из-за непредсказуемости и отсутствия математического преимущества.

Впрочем, несмотря на убыточность, сегмент быстро растет. Объем торгов в "ставках на упоминания" резко вырос с середины 2025 года. Формат, в частности, активно продвигается через соцсети и стримы, ориентируясь при этом на младшую аудиторию.

Аналитики отмечают, что такие форматы хорошо работают для привлечения новых пользователей, но не для стабильного заработка. "Ставки на упоминания... популярны среди молодых пользователей, которых привлекают сайты, в частности через лидеров мнений, которые... рекламируют свои выигрыши. Для всех типов ставок платформы делают простое предложение: пользователи могут монетизировать то, что они уже знают, чтобы быстро заработать, но для большинства реальность совсем другая", – отмечают аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом рынки ставок на события, в том числе политические, фактически работают по модели, где основная прибыль концентрируется у узкого круга пользователей. Так, 67% прибыли забирает 0,1% игроков, более 70% "прогнозистов" проигрывает деньги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!