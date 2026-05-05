Более 70% игроков остаются в минусе: кто на самом деле наживается на ставках на политические события

Рынки ставок на события, в том числе политические, активно продвигаемые как альтернатива традиционному гемблингу, фактически работают по модели, где основная прибыль концентрируется у узкого круга пользователей. Так, 67% прибыли забирает 0,1% игроков, более 70% "прогнозистов" проигрывает деньги.

Об этом свидетельствует анализ The Wall Street Journal на основе данных платформ Polymarket и Kalshi о 1,6 млн аккаунтов. Наиболее показательная ситуация фиксируется именно на Polymarket:

большинство доходов получают лишь 0,1% аккаунтов, а это менее 2 тысяч пользователей ;

; их совокупный доход составляет почти $500 млн;

более 70% пользователей платформы остаются в минусе;

типичные потери – от $1 до $100, но наименее успешные 10% трейдеров потеряли в среднем около $4 тыс.

Похожая ситуация и на Kalshi. По данным компании, на одного прибыльного пользователя приходится 2,9 убыточных.

Кто зарабатывает на таких платформах

Основную прибыль получают не обычные пользователи, а профессиональные трейдеры и компании. Они:

используют алгоритмическую торговлю;

покупают дорогостоящие массивы данных;

совершают тысячи сделок ежедневно;

работают как маркет-мейкеры.

Фактически они конкурируют не с платформой, а с другими пользователями – преимущественно менее подготовленными.

Почему новички проигрывают

Аналитики выделяют несколько ключевых причин:

эмоциональные решения вместо расчетов;

переоценка маловероятных событий (эффект long shot bias);

участие в так называемых "mention markets" – ставках на слова или события, которые трудно предсказать ;

; отсутствие доступа к данным, которыми владеют профессиональные игроки.

В результате такие рынки все больше напоминают классические финансовые площадки с высокой конкуренцией. Там выигрывает тот, кто имеет технологическое и информационное преимущество.

Является ли это альтернативой гемблингу

Несмотря на высокий уровень потерь среди пользователей, сегмент демонстрирует резкий рост. По данным аналитической компании The Block, в апреле 2026 года общий объем торгов на таких платформах достиг $24,2 млрд против $1,8 млрд годом ранее.

Операторы платформ настаивают, что рынки прогнозов якобы являются не азартными играми, а инструментом прогнозирования, который отражает "мудрость толпы". В то же время структура доходов и поведение пользователей говорят о другом: для большинства участников это высокорисковый сегмент с системными потерями.

Polymarket, кстати, запрещен в Украине именно из-за отсутствия лицензии на деятельность в сфере азартных игр. Формат рынков прогнозов фактически предполагает ставки на события, что подпадает под требования "азартного" законодательства. Из-за этого пользователи не имеют гарантий защиты средств, а государство – инструментов контроля за финансовыми операциями, что создает дополнительные риски.

Как сообщал OBOZ.UA, американского военного обвиняют в использовании секретной информации для ставок на Polymarket. Он получил более $400 тыс. прибыли, имея доступ к планам сделки по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

