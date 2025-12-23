Шансы почти нулевые: букмекеры оценили возможность перемирия между Украиной и Россией в 2025 году

До конца нынешнего года Украина и Россия вряд ли смогут достичь перемирия. По состоянию на 22 декабря вероятность подписания мирного договора до 31 декабря составляет 1%.

Об этом свидетельствуют данные децентрализованной биржи политических ставок Polymarket. Таким образом по сравнению с пиком, который зафиксировали 11 марта, шансы на прекращение огня упали в 78 раз.

Следует отметить, что этот показатель значительно снизился даже по сравнению с концом ноября – тогда вероятность заключения мирного соглашения оценивалась в 14%. Зато букмекеры уже принимают дальнейшие ставки, и они допускают, что мир может наступить до:

31 января 2026 года – 9%;

2026 года – 9%; 31 марта 2026 года – 21%;

2026 года – 21%; 31 декабря 2026 года – 48%.

То есть, исходя из нынешней позиции, даже через год шансы на перемирие не будут такими высокими, как были в этом году.

На пике оптимизма букмекеров, в марте-2025, оценка вероятности перемирия достигала 77%. Однако после многочисленных неудач президента США Дональда Трампа, который обещал быстро остановить войну РФ против Украины, уверенность букмекеров серьезно пошатнулась.

Теперь аналитики ISW заявляют, что полного прекращения боевых действий до конца года "крайне маловероятно", поскольку Россия заинтересована в продолжении войны. Несмотря на предыдущие мирные предложения (в частности со стороны Украины), Кремль до сих пор выдвигает жесткие условия, которые делают невозможным реальный всеобъемлющий мир.

Инвесторы на Polymarket, очевидно, слишком оптимистично оценили шансы после заявлений о новом "мирном плане" – и быстро переосмыслили их, когда стало понятно, что конкретных договоренностей, скорее всего, не будет. Крупные атаки показали, что РФ не останавливает агрессию – это контрастирует с иллюзией возможного перемирия.

Букмекерские ставки на геополитические события – не новинка, но война в Украине стала одним из обсуждаемых сценариев в беттинг-сообществе. Polymarket и другие платформы формируют коэффициенты, основываясь на аналитических данных, политических заявлениях и инсайдах от ключевых игроков мировой арены.

Также OBOZ.UA сообщал, что показатели торговли на Polymarket могут быть существенно завышенными. Эксперты из Колумбийского университета обнаружили на площадке массовые случаи wash trading, то есть имитации торговли.

