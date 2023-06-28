Шурма "обнаружил" причину коррупции в Украине и хочет полностью запретить наличку: что не так с идеей

В Украине хотят полностью запретить наличные деньги, чтобы все расчеты производились онлайн. Таким образом власти надеются преодолеть по меньшей мере 95% коррупции. Однако такой план замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы вызвал осуждение как со стороны экспертов, так и со стороны общества.

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Идею представил сам Шурма на лондонской конференции Ukraine Recovery Conference. По его словам, Украина может стать первым в мире государством, где полностью отменят наличные деньги.

"Мы обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Мы это обсуждаем", – сказал Шурма. По его словам, это нивелирует контакты с кешем, что уменьшит коррупционные риски.

Что не так с этой идеей?

Экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук в своем блоге OBOZREVATEL негативно оценил эту инициативу.

"Оказывается, вот в каком направлении идут поиски одного простого решения укоренившейся гигантской сложной проблемы. Нет кеша – нет коррупции. Права человека – ну да, есть что-то. Но это для общественного государственного блага. Ради государственного строительства. Одно решение – и нет коррупции. Удивительная логика. Представляете, еще никто в мире на такое не пошел, не решился на беспрецедентную монетарную провокацию. И вот Ростислав Шурма заявляет о том, что на самом верху власть серьезно обсуждает именно такой режим", – отметил специалист.

В свою очередь, экс-глава Совета реформ Мария Барабаш раскритиковала Шурму за такую идею. Она предостерегла власть от такого решения, поскольку это будет иметь огромное влияние на экономику Украины.

"Господин Шурма, не буду глубоко вдаваться в перечень того, что полная ликвидация наличных является, по сути, экономическим термоядерным взрывом! И даже в тотально технологических государствах с суперскоростным интернетом не получилось отказаться от кеша. Обратите внимание на то, что причина коррупции и ее механизмы в Украине давно выходят за пределы наличных денег в конверте или диване. Да, конечно, взятки даются и наличными, но уже сейчас от рядового полицейского до топ-чиновника принимают "расчеты" безналичными платежами",– подчеркнула она.

Раскритиковал идею заместителя главы Офиса президента и Александр Чебаненко, директор программы "Право" Украинского института будущего. "Интересно, персонажу кто-то скажет, что в Украине – война, абсолютное большинство населения банально борется за выживание, отсутствие наличных денег не равно отсутствию коррупции, а инвестиции боятся больше не коррупции, а идиотов у власти?" – заявил он.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ранее в Германии заявили: чтобы стать членом Европейского Союза, Украине нужно покончить с "30 годами кумовства и коррупции". При этом там признали, что наше государство уже достигло большого прогресса в реформах.

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