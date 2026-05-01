Скандал в Турции: капитана топ-клуба отстранили из-за ставок

В Турции заявили о дисквалификации капитана "Фенербахче" Мерта Хакана Яндаша за нарушение правил Дисциплинарного регламента по ставкам. Игрок не будет иметь доступа к матчам в течение 12 месяцев, впрочем клуб будет оспаривать такую санкцию.

Решение принял Дисциплинарный комитет Турецкой футбольной федерации (PFDK). Оно уже обнародовано на официальном сайте федерации.

31-летнего футболиста признали нарушившим дисциплинарные нормы по ставкам. Речь идет о статье 57, пункт 2 Дисциплинарного регламента TFF, которая предусматривает санкцииза участие в беттинге или связанных действиях.

По версии следствия, игрок мог делать ставки через третьих лиц, в том числе на матчи с участием собственной команды. Сам Яндаш эти обвинения отвергает.

В своих соцсетях футболист заявляет, что не признает вины и планирует дождаться рассмотрения дела в арбитраже. "Мои адвокаты говорят мне ждать арбитражного процесса. Меня выбрали козлом отпущения. Я знаю, что моя судьба решена. Я не верю, что несправедливое решение против меня изменится, но я верю, что есть люди, которые боятся Бога, и поэтому я сделаю детальное заявление после арбитража", – написал он.

"Фенербахче" также выступил с жестким заявлением, назвав дисквалификацию "неприемлемой". В клубе указывают, что:

решение базируется на уголовном производстве, которое еще не завершено ;

; якобы нарушен принцип презумпции невиновности;

санкции могут иметь "непоправимые последствия" для игрока;

наказание будет обжаловано в арбитражном комитете федерации.

Напомним, еще в декабре 2025 года Яндаша задержали в рамках скандального расследования относительно ставок и возможных договорных матчей в турецком футболе. В начале апреля 2026-го игрока освободили из-под ареста, но судебный процесс продолжается.

В текущем сезоне Яндаш так и не выходил на поле. Последний раз он играл за "Фенербахче" в марте 2025 года. После этого получил травму и пропустил несколько месяцев. Годовая дисквалификация фактическиставит под вопрос его дальнейшие выступления на профессиональном уровне, даже в случае частичного сокращения санкции после апелляции.

Турция планирует запретить большинство форм рекламы азартных игр в рамках масштабной кампании против нелегальных букмекеров, онлайн-платформ и инсайдерских ставок. Это стало следствием скандала со ставками, охватившего все местные футбольные лиги.

