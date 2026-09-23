Скандальная история первого легального казино Украины приняла новый поворот: суд отменил решение регулятора

Одно из самых известных казино Киева – "Премьер Палац" – выиграло у "ПлейСити" судебный спор. Шестой апелляционный административный суд отменил решение регулятора, которым отелю отказали в выдаче нового разрешения на соответствие помещения требованиям для организации азартных игр, а также прекратили действие двух разрешений, выданных еще в 2021 году. Апелляция полностью удовлетворила иск ЧАО "Гостиница "Премьер Палац" и признала решение регулятора противоправным.

Об этом говорится в постановлении по делу № 320/64319/25, на которое обратил внимание проект "Судом по схемам". Решение касалось именно отеля и разрешений на помещение, а не процедуры банкротства ООО "Казино "Премьер Палац", в отношении которого ранее была открыта ликвидационная процедура.

Почему "ПлейСити" отказало отелю

В октябре 2025 года "Премьер Палац" обратился к регулятору с заявлением о получении разрешения на соответствие помещения требованиям для организации азартных игр. Предполагалось, что в дальнейшем помещение могли передать в аренду ООО "Нико5".

3 декабря 2025 года "ПлейСити" приняло решение №177-р. Регулятор не только отказал в выдаче нового разрешения, но и отменил действие разрешений №23 и №26, выданных в 2021 году.

Одной из причин стала структура собственности отеля. В ней фигурировали компания "ПУМОР ЭНТЕРПРАЙЗЕС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" и физическое лицо, в отношении которых решением СНБО от 12 мая 2023 года были применены персональные санкции. Регулятор также ссылался на судебные процессы в Высшем антикоррупционном суде по взысканию активов в доход государства и ограничению регистрационных действий с акциями.

Что решил апелляционный суд

Суд первой инстанции ранее встал на сторону "ПлейСити", однако апелляция пришла к другому выводу. Коллегия судей исходила из того, что санкции имеют персональный характер. Они были применены к конкретным лицам и компании, а не непосредственно к ЧАО "Гостиница "Премьер Палац" как отдельному юридическому лицу.

Отдельно суд обратил внимание на сам предмет разрешения. Согласно законодательству в сфере азартных игр такое разрешение подтверждает соответствие конкретного помещения установленным требованиям. Речь идет, в частности, о категории отеля, номерном фонде и характеристиках помещения. То есть при решении вопроса о соответствии помещения суд оценивал именно его характеристики, а не статус отдельных владельцев или акционеров.

Апелляционный суд также не увидел доказанных оснований для прекращения действия разрешений, выданных в 2021 году. Регулятор не подтвердил, что после их выдачи отель или его помещения перестали соответствовать необходимым требованиям. В результате суд отменил решение "ПлейСити" №177-р от 3 декабря 2025 года.

Что происходит с самим казино

Это судебное дело следует рассматривать отдельно от банкротства ООО "Казино "Премьер Палац". Хозяйственный суд Киева в апреле 2026 года перешел в этом деле к ликвидационной процедуре после того, как кредиторы заявили требования более чем на 380 млн грн.

Среди крупнейших кредиторов фигурировали именно "ПлейСити" с требованиями на сумму более 152 млн грн, "Энергопоставка" – более 111 млн грн и Главное управление ГНС в Киеве – более 104 млн грн. Отдельно более 6 млн грн требовал сам отель "Премьер Палац".

То есть нынешняя победа отеля в административном суде не означает автоматического возобновления работы казино, которое находится в процедуре ликвидации. Речь идет о законности решения регулятора относительно разрешений на помещения отеля.

Ликвидатор по делу о банкротстве должен провести инвентаризацию активов, реализовать имущество и подготовить ликвидационный баланс. Установленный судом срок проведения процедуры – до апреля 2027 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине для людей с зависимостью от азартных игр хотят создать "единый маршрут помощи". Он будет включать меры от раннего выявления проблемы и лечения до реабилитации, социальной поддержки и, в определенных случаях, помощи с долговыми проблемами.

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