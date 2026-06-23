Скандально известная Анна Алхим выиграла дело против «ПлейСити» на сумму 4,8 млн грн: какое решение принял суд

Популярная украинская блогерша Анна Алхимова (Анна Алхим) одержала победу в судебном споре с государством. Суд отменил штраф в размере 4,8 млн грн, который ей выписали за незаконную рекламу азартных игр, а также обязал выплатить ей компенсацию из госбюджета.

Соответствующее решение по делу №160/3339/26 вынес Днепропетровский окружной административный суд. Об этом сообщает "Судом по схемам".

Что известно

Скандал разразился в конце 2025 года. В декабре национальный регулятор азартных игр "ПлейСити" вынес официальное решение о применении к инфлюенсерше финансовых санкций на сумму 4,8 млн грн.

Аргументы государственного агентства основывались на Акте о нарушении от 2 декабря 2025 года. Контролирующие органы утверждали, что Алхим грубо нарушила требования Закона Украины "О рекламе" в сфере организации и проведения азартных игр, разместив на своих площадках запрещенный контент с продвижением онлайн-казино.

Решение суда

Блогерша с финансовыми претензиями не согласилась и обратилась в суд за защитой. Днепропетровский окружной административный суд, подробно изучив материалы и аргументы сторон, встал на сторону истицы. 16 июня судья огласила резолютивную часть решения:

исковые требования Анны Алхим удовлетворены в полном объеме ;

; постановление "ПлейСити" о наложении штрафа в размере 4,8 млн грн признано противоправным и полностью отменено;

в свою очередь, регулятор игорного рынка обязан выплатить блогерше 16 640 гривен в качестве компенсации её расходов на судебный сбор.

Что дальше

В настоящее время суд завершает подготовку полного текста решения. Как только документ будет официально опубликован, у юристов "ПлейСити" будет законный срок, чтобы подать апелляционную жалобу и попытаться вернуть штраф в следующей инстанции.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в течение первого года работы государственного регулятора азартных игр и лотерей "ПлейСити" в Украине заблокировали более 4,1 тыс. нелегальных веб-сайтов с азартными играми, а также более 700 страниц в соцсетях и мессенджерах, через которые осуществлялось массовое продвижение незаконных онлайн-казино. Это позволило очистить теневой сектор интернет-пространства и перекрыть "серому" бизнесу ключевые каналы привлечения аудитории.

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