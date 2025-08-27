"Сливали" конкурентов и имели космические прибыли: экс-правоохранители создали в Киеве сеть нелегальных игорных заведений

Киевские правоохранители разоблачили в столице сеть из 10 нелегальных игорных заведений в разных районах города. Средняя прибыль такой сети составляла 15 млн грн в месяц.

Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции. По подсчетам следователей, ежедневная прибыль одного азартного заведения составляла в среднем 50 тыс., а всей сети в целом – около 500 тыс. грн. То есть организаторы получали почти 15 млн грн ежемесячно.

Организаторами оказались двое братьев из Винницкой области, в прошлом – сотрудники следственных подразделений милиции, которые после увольнения из органов внутренних дел они перешли на другую сторону закона. Они привлекли к работе целый ряд работников – администраторов, инкассаторов, техников, а также специалистов по поиску помещений для открытия новых заведений. Персонал для работы в зале подбирали тщательно и инструктировали о правилах работы с клиентами, а именно:

для них действовал дресс-код;

запрещалось употреблять алкоголь на рабочем месте;

обязательная отчетность по работе в рабочий чат.

"Для клиентов создавали комфортные условия для втягивания в азартные игры и систематическое "просаживание" денег. Попасть внутрь можно было исключительно по предварительной договоренности и только после того, как администратор убедится, что за клиентом нет "хвоста" из правоохранителей", – отметили в полиции.

С некоторыми другими подпольными игорными заведениями налаживали сотрудничество – они могли присоединиться к сети за процент от прибыли. А вот к конкурентам применяли проверенные методы "ликвидации" – к ним вызвали полицию через подставных лиц.

В рамках расследования правоохранители провели более 70 санкционированных обысков, в результате чего обнаружили и изъяли компьютерную и другую технику, мобильные телефоны, "черную" бухгалтерию, оружие и патроны. Изъятое имущество отправили на экспертизу.

12 фигурантам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2. Им инкриминируют незаконную деятельность по организации или проведению азартных игр, совершенную организованной группой. На данный момент следствие продолжается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители разоблачили организаторов двух других нелегальных онлайн-казино, действовавших в столице. По факту незаконной деятельности сообщено о подозрении двум жителям Киева, следствие продолжается.

