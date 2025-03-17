Слоты нужно замедлить: основатель онлайн-казино раскрыл секреты букмекеров

Современные онлайн-слоты вращаются слишком быстро, поэтому быстрее вызывают привыкание у игроков. Поэтому для защиты от игровой зависимости необходимы законы, обязывающие разработчиков замедлить обороты слотов.

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Об этом, как сообщает BBC, соучредитель букмекерской фирмы Paddy Power Стюарт Кенни заявил в документальном фильме Changing the Odds. По его словам, в современных онлайн-казино интервал между ставкой и объявлением результата составляет секунды. То есть, уже очень быстро игроки могут сделать следующую ставку.

Кенни добавил, что слот-машины онлайн делают много шума и много играют многими цветами, а почти всегда выпадают на проигрыш. Это задает фундамент для зависимости от азартных игр.

В течение многих лет Великобритания была крупнейшим рынком онлайн-ставок в мире – в этой области ежегодно вращается 15,6 млрд фунтов стерлингов. Но недавно США опередили Соединенное Королевство, потому что во все большем количестве штатов позволяют азартные игры онлайн.

Именно переход в сеть вызывал беспокойство у Кенни, когда он сидел в правлении Paddy Power. Он считает, что Интернет сам по себе вызывает привыкание, а добавление в эту смесь онлайн-казино делает привыкание еще сильнее. В 2021 году он ушел из компании.

Сам мужчина тоже играет в азартные игры и регулярно делает ставки на конные и собачьи скачки, которые, по его мнению, вызывают меньше зависимости. Но он критикует индустрию за то, что она призывает игроков переходить на онлайн-слоты.

"Я всегда говорил, что очень спокойно отношусь к тому, что мои дети открывают счета для ставок. Но я был бы испуган, если бы мои внуки открыли счета для ставок. Когда вы открываете счет для ставок в возрасте 18 лет, то есть будучи ребенком, в течение 48 часов букмекеры будут пытаться затащить вас в онлайн-казино, давая бесплатные вращения, чтобы вызвать привыкание", – объяснил соучредитель Paddy Power.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Великобритании – 9-й экономике мира по объему ВВП – с 6 апреля 2025 года вводится налог "на лудоманию". Речь идет о том, что гемблинг-операторы должны платить 0,1-1,1% дохода для финансирования борьбы с игровой зависимостью. Кроме того, в стране введут лимиты ставок в онлайн-слотах. В то же время операторы получат и определенное послабление – ставки на спорт будут разрешены у всех казино.

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