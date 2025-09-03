Случайно купила билет и сорвала джекпот: украинка выиграла 800 тыс. грн в лотерее

В Черноморске в супермаркете женщина выиграла джекпот 800 000 грн в скретч-лотерею, билет купили спонтанно во время повседневных покупок. Победительница планирует потратить выигрыш на осуществление давней мечты и оставить часть на другие планы, пока детали держит в секрете.

Видео дня

Об этом сообщает Украинская национальная лотерея. Мгновенная лотерея – это государственная бумажная лотерея, билеты которой можно приобрести на кассах магазинов по всей Украине .

Победительница уже получила свой выигрыш и согласилась поделиться историей невероятной удачи. По ее словам, билет не был запланированной покупкой. "Мы с сыном делали обыденные покупки, и он предложил, а давай возьмем лотереи!" – рассказывает женщина. Она выбрала четыре билета разных видов, даже не смотря на правила или размер возможного выигрыша.

Свою победу женщина проверила сразу возле магазина. "Стерли три билета – ничего. И только последнее поле на четвертом билете принесло выигрыш. Это был настоящий сюрприз!" – делится она. Чтобы выиграть в скретч-лотерее, нужно стереть защитное покрытие с игрового поля. Если в одном горизонтальном ряду появляются три одинаковых символа, билет считается выигрышным, а сумма приза определяется таблицей выигрышей. Победительница нашла три символа и выиграла джекпот – 800 000 грн.

Первые эмоции были чрезвычайными. "Сначала я не поверила, подумала, что что-то перепутали. Перечитали правила – все совпадало. Потом позвонила на горячую линию, и менеджеры подтвердили выигрыш. Тогда я наконец поверила", – вспоминает счастливица.

До этого крупных выигрышей в лотереях у нее не было. "Были только небольшие призы в акциях, до 100 грн. Выигрыш такого масштаба для меня – первый в жизни", – говорит она.

Несмотря на скепсис относительно собственной удачи, теперь женщина уверенно признает, что теперь может называть себя счастливицей. Планы на выигрыш пока держит в секрете, но уверяет, что мечты имеют свойство осуществляться.

Она также дала совет тем, кто сомневается в возможности выиграть в лотерею. "Выиграть реально. Мой пример – доказательство. Чтобы выиграть, надо хотя бы попробовать. А дальше – удача. Билет и немного везения – и все возможно", – отмечает она. Женщина планирует и в дальнейшем покупать лотереи, но уже без ожиданий, больше для развлечения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, столичные правоохранители разоблачили сеть нелегальных онлайн-казино и букмекерских ресурсов – они действовали без лицензии и вне государственного контроля и работали в разных городах Украины. Организатору и пяти его сообщникам объявлено о подозрении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!