Водитель школьного автобуса сорвал куш в $5 млн: куда потратит лотерейный джекпот

59-летний водитель школьного автобуса Морис Уильямс из Вашингтона выиграл 5 миллионов долларов в скретч-лотерее, использовав предыдущий небольшой выигрыш для покупки нового билета, который и стал счастливым. Он узнал о джекпоте после сканирования билета и был шокирован, особенно из-за того, что выигрышное число 59 совпало с его возрастом и недавним днем рождения.

Об этом пишет People. Его история началась с обычной остановки по дороге на работу. Перед началом смены он заехал в магазин, чтобы забрать небольшой выигрыш – 50 долларов, которые накануне получил в скретч-лотерее.

Вместо того чтобы просто забрать деньги, мужчина решил сразу использовать выигрыш на новый билет той же игры. Именно это решение стало для него судьбоносным. По словам Уильямса, он стер защитный слой билета прямо в автомобиле, но сначала даже не понял, что стал обладателем многомиллионного джекпота.

"Сначала я не заметил, что у меня есть выигрышный номер, пока не отсканировал билет. Это просто безумие, ведь число, которое совпало, было 59, а мне только что исполнилось 59", – рассказал счастливчик представителям лотереи.

Мужчина говорит, что несколько минут просто сидел в машине, не в состоянии осознать, что произошло. "Я буквально замер. Не мог в это поверить. Мне пришлось собраться с мыслями", – признался Морис.

Первым человеком, которому он сообщил о своем невероятном выигрыше, стала его мама. По словам Уильямса, именно она помогла ему успокоиться и убедила хорошо спрятать счастливый билет до момента официального оформления выигрыша.

Даже после звонка в лотерейный офис и записи на получение приза он не мог полностью поверить в то, что произошло. "Всю ночь я ворочался в постели. Даже когда приехал в центр оформления, все еще думал, что это какой-то сон", – рассказал американец.

5 мая Морис Уильямс прибыл в Центр приема заявок лотереи, где официально подтвердил свой выигрыш в 5 миллионов долларов. По словам очевидцев, он не скрывал эмоций и буквально сиял от счастья.

Несмотря на огромную сумму, мужчина уже знает, на что хочет потратить часть денег. Его главная цель – купить матери новый дом. Остальные средства он планирует пока отложить, чтобы тщательно продумать дальнейшие финансовые шаги и принять правильные инвестиционные решения.

Не остался без вознаграждения и магазин, который продал счастливый билет. По правилам лотереи, он получит бонус в размере 5 тысяч долларов. Морис стал первым победителем главного приза в новой лотерее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, житель Техаса, который 30 лет не пропускал ни одного розыгрыша лотереи, выиграл джекпот в 41 миллион долларов и признался, что не смог заснуть после этой новости. Вместе с женой они планируют помочь семье и отправиться в путешествие по миру, о котором давно мечтали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!