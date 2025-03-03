Завершит ли Трамп войну в Украине: букмекери резко пересмотрели ставки на "скорый мир"

Результат переговоров президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом разуверил пользователей интернета в скором прекращении войны в Украине. 2 марта шансы на это упали вдвое.

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При этом, по данным криптобеттинговой платформы Polymarket, еще 17 февраля на то, что Трамп прекратит войну в Украине в первые 90 дней на своей должности, ставили 39% пользователей. 2 марта их осталось 19%, а на следующий день их количество выросло до 21%. Всего тема прекращения войны собрала более 22 млн долларов ставок.

Вероятность того, что Украина подпишет с Россией соглашение о прекращении боевых действий до 31 декабря 2025 года, тоже упала. Если две недели назад в это верили 73% пользователя платформы, то 2 марта их количество упало до 60%. Сейчас ставки немного восстановились – в перемирие до конца года верят 63% пользователя платформы.

Букмекерские ставки на геополитические события – не новинка, но война в Украине стала одним из обсуждаемых сценариев в беттинг-сообществе. Polymarket и другие платформы формируют коэффициенты, основываясь на аналитических данных, политических заявлениях и инсайдах от ключевых игроков мировой арены. Главные условия ставок:

учитывается только официальное прекращение огня, подтвержденное двумя сторонами и организациями;

гуманитарные паузы или неофициальные договоренности не считаются исполненными условиями для расчета выигрышей;

выплата производится только после официального публичного заявления о прекращении боевых действий.

Также OBOZ.UA сообщал, что Polymarket можно сделать ставку на количество "твитов" в соцсети X, которые близкий соратник Трампа, миллиардер Илон Маск, опубликует за неделю. Сделав правильную ставку, можно сорвать большой выигрыш.

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