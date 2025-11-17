Сорвал более 2 млн грн в лотерее и воплотил детскую мечту: что приобрел счастливчик

Британец Нил Лейтон выиграл миллион фунтов в лотерею и вместо виллы или спортивного авто потратил деньги на коллекцию игрушечных поездов из сериала "Thomas the Tank Engine". Его оригинальное решение воплотило детскую мечту и позволило поддержать железнодорожные проекты и фестивали в честь серии о Томасе.

Об этом счастливчик рассказал в интервью The Mirror. Житель Герефорда всегда увлекался поездами и паровозами, его давняя мечта заключалась в том, чтобы приобрести настоящий локомотив, однако судьба распорядилась немного иначе.

В декабре 2023 года Нил принял участие в лотерее Cash Bolt Christmas Millionaire Instant Win. Все произошло случайно, ведь мужчина сидел в своем садовом сарае, играл в игру на телефоне и общался с друзьями-энтузиастами "Томаса-паровозика". Вдруг экран показал: "Поздравляю, вы выиграли миллион фунтов". Первая мысль Нила была вполне предсказуемой для фаната поездов: "Что я теперь могу купить?".

Вместо того, чтобы потратить выигрыш на роскошную виллу или спортивный автомобиль, Нил решил воплотить свою детскую мечту оригинально. Он инвестировал £40 000 (примерно 2,2 млн грн) в коллекцию игрушечных поездов из известного детского сериала "Thomas the Tank Engine". Кроме этого, мужчина часть денег потратил на роскошный отпуск с друзьями, а свой дом на четыре спальни украсил паровозной тематикой.

"После выигрыша появилась возможность инвестировать в оригинальные вещи из телешоу о Томасе, и я очень рад, что воспользовался этой возможностью. Это, конечно, немного удобнее, чем настоящий локомотив, но коллекция оказалась мудрой инвестицией. Недавно ее оценили – и она стоит примерно столько же, сколько реальный паровоз среднего класса", – отмечает победитель.

Любовь к железной дороге у Нила зародилась еще в трехлетнем возрасте во время поездки с дедушкой Байноном на Severn Valley Railway. Одно из первых ярких воспоминаний мальчика – это поездка на настоящем "Томасе-паровозике", во время которой дедушка учил его наблюдать за окружающим миром. Даже после смерти дедушки в 2020 году Нил продолжает чувствовать эту детскую страсть и воплощает ее во взрослой жизни.

Кроме коллекции игрушечных поездов, Нил активно поддерживает железнодорожные проекты и память о преподобном Уилберте Одри, авторе серии о Томасе-паровозике. Он участвует в фестивалях в поддержку железной дороги и исторических узкоколеек, таких как Talyllyn Railway в Уэльсе, и даже стал членом оргкомитета. Недавно его инициатива помогла собрать £150 000 (более 8 млн грн) для поддержки железной дороги, а самого Нила узнают фанаты поездов и просят автографы.

