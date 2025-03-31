Сорвал джек-пот в лотерею: в одном из городов Украины разыскивают счастливчика, выигравшего миллион

В Луцке разыскивают счастливого обладателя билета №0038096, выигравшего миллион гривен у "Лото-Забава". Если победитель не обратится к организаторам, он может упустить свой выигрыш.

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Об этом сообщает М.С.Л. 23 марта 2025 года во время 1324-го тиража был сорван джекпот, и выигрышный билет №0038096 приобретен в фирменной точке продажи лотерей на проспекте Возрождения, 16.

Владелец билета заплатил за него всего 40 гривен, но пока его лицо остается неизвестным. Организаторы лотереи призывают всех покупавших билеты в этом месте, проверить свои билеты и обратиться на горячую линию оператора государственных лотерей.

Этот счастливчик стал вторым миллионером в 2025 году и 436 за всю историю проведения лотереи. Первый миллионер этого года, киевлянин Сергей, сорвал джекпот 16 марта во время 1323 тиража. Кроме главного приза, 1324-й тираж принес и другие крупные выигрыши:

190 000 гривен в "Большой игре" выиграно по билету №0036109, приобретенному в Харькове на ул. Полтавский шлях, 148/2;

50 000 гривен выиграно в акции "Встречай весну с деньгами" за билетом №0013237, купленным в Конотопе по ул. Лазаревского, 12.

Это не первые большие выигрыши украинцев в лотереях. К примеру, 16 февраля 2025 года пенсионерка из Житомира выиграла 300 000 гривен в дополнительном конкурсе "Парочка".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, победительница лотереи в Техасе (США) уже больше месяца не может получить свой выигрыш в размере 83,5 млн. дол. Средства оказались заблокированными после смены правил штата по лотереям. Именно после этого джекпота в Техасе появился запрет на покупку лотерейных билетов у онлайн-продавцов.

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