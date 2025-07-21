Сорвал куш дважды: два одинаковых лотерейных билета сделали мужчину миллионером

Мужчина из США стал обладателем 2 млн долл., выиграв приз в лотерее Powerball благодаря невероятному стечению обстоятельств. Он случайно купил два абсолютно одинаковых лотерейных билета на один и тот же тираж. Это принесло ему двойной выигрыш.

Видео дня

Как пишет TOI, имя победителя уже официально известно. Счастливчиком стал житель Фитчбурга (штат Массачусетс) Пол Коркоран.

Как произошел необычный выигрыш

Коркоран изначально купил билет Powerball на семь последовательных розыгрышей.

Он подумал, что последний розыгрыш по первому билету уже состоялся, потому спустя несколько минут приобрел еще один билет также на семь тиражей.

В результате, один и тот же тираж от 9 июля оказался включенным в оба билета.

Оба билета совпали со всеми пятью белыми шарами , выпавшими в том тираже (номера 5, 9, 25, 28 и 69).

, выпавшими в том тираже (номера 5, 9, 25, 28 и 69). Каждый билет принес по 1 млн долл. , что в сумме составило 2 мон долларов до вычета налогов.

, что в сумме составило 2 мон долларов до вычета налогов. Единственный шар, который Пол не угадал, был красный Powerball 5, из-за чего он упустил джекпот в размере 217 млн долл.

Коркоран, по его словам, уже долгое время играет одними и теми же случайными числами. Мужчина уже получил свой приз в штаб-квартире лотереи штата Массачусетс.

Что такое Powerball

Лотерея США Powerball – одна из известнейших лотерей мира. Чтобы сорвать абсолютный джекпот, участник должен правильно угадать все пять белых шаров и один красный.

Шансы на такой выигрыш составляют 1 к 292 201 338. Это делает игру одной из самых сложных для победы.

Розыгрыши Powerball проводятся по субботам, понедельникам и средам, многие из них транслируются онлайн. Разрешается покупать билеты непосредственно в день розыгрыша.

Лотерея действует в 45 штатах. Несмотря на крайне низкую вероятность выигрыша джекпота, в Powerball играют миллионы американцев, мечтающих о финансовой удаче.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Таиланде разоблачили 35-летнюю женщину, которая годами соблазняла буддийских монахов, а затем шантажировала их и получила около 12 млн долларов. Полиция считает, что большую часть денег женщина проиграла в азартные игры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!