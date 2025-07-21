Сорвал куш дважды: два одинаковых лотерейных билета сделали мужчину миллионером
Мужчина из США стал обладателем 2 млн долл., выиграв приз в лотерее Powerball благодаря невероятному стечению обстоятельств. Он случайно купил два абсолютно одинаковых лотерейных билета на один и тот же тираж. Это принесло ему двойной выигрыш.
Как пишет TOI, имя победителя уже официально известно. Счастливчиком стал житель Фитчбурга (штат Массачусетс) Пол Коркоран.
Как произошел необычный выигрыш
- Коркоран изначально купил билет Powerball на семь последовательных розыгрышей.
- Он подумал, что последний розыгрыш по первому билету уже состоялся, потому спустя несколько минут приобрел еще один билет также на семь тиражей.
- В результате, один и тот же тираж от 9 июля оказался включенным в оба билета.
- Оба билета совпали со всеми пятью белыми шарами, выпавшими в том тираже (номера 5, 9, 25, 28 и 69).
- Каждый билет принес по 1 млн долл., что в сумме составило 2 мон долларов до вычета налогов.
- Единственный шар, который Пол не угадал, был красный Powerball 5, из-за чего он упустил джекпот в размере 217 млн долл.
Коркоран, по его словам, уже долгое время играет одними и теми же случайными числами. Мужчина уже получил свой приз в штаб-квартире лотереи штата Массачусетс.
Что такое Powerball
Лотерея США Powerball – одна из известнейших лотерей мира. Чтобы сорвать абсолютный джекпот, участник должен правильно угадать все пять белых шаров и один красный.
Шансы на такой выигрыш составляют 1 к 292 201 338. Это делает игру одной из самых сложных для победы.
Розыгрыши Powerball проводятся по субботам, понедельникам и средам, многие из них транслируются онлайн. Разрешается покупать билеты непосредственно в день розыгрыша.
Лотерея действует в 45 штатах. Несмотря на крайне низкую вероятность выигрыша джекпота, в Powerball играют миллионы американцев, мечтающих о финансовой удаче.
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