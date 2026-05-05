В Украине начнут по-новому бороться с зависимостью от азартных игр: что предлагают

В Украине планируют начать комплексную борьбу с лудоманией – с этой целью Министерство цифровой трансформации разработало Стратегию минимизации негативного влияния азартных игр до 2035 года. Главное изменение в философии – не бороться с последствиями, а предотвращать проблему.

Об этом сообщили в Минцифры. Предлагается впервые официально и на государственном уровне признать игровую зависимость фактором, угрожающим не только благосостоянию отдельного человека, но и национальной безопасности.

Логика проста: зависимый игрок – это не только его личная беда. Это бедность в семье, конфликты, потеря работы и рост преступности. Общество платит за чужую зависимость – и государство наконец это признало.

Что изменится

Вместо работы с последствиями – полный цикл поддержки: от образовательных программ и инструментов самоконтроля для игроков до лечения, реабилитации и возвращения к нормальной жизни. Отдельный акцент – на семьях, которые подверглись финансовым и психологическим последствиям. За медицинскую составляющую будет отвечать Минздрав:

введут скрининг игровой зависимости;

пропишут четкие маршруты для пациентов;

расширят доступ к услугам психического здоровья;

врачей, психологов и социальных работников научат работать с такими случаями.

Параллельно усилят борьбу с нелегальным игорным рынком – он остается отдельной проблемой, которая подрывает и госбюджет, и эффективность любого регулирования.

Реализация стратегии

К выполнению стратегии привлекут более 40 органов власти и институтов – Минздрав, Минсоцполитики, МОН, правоохранители, органы местного самоуправления. Реализация рассчитана до 2035 года с регулярной оценкой результатов.

Проект стратегии уже обнародован. Отправить предложения можно прислать до 18 мая.

