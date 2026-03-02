Спас котенка и выиграл более $717 тыс.: как лотерея попала к счастливчику

Почтальон из Висконсина (США) Джозеф Вальдгерр спас котенка на улице и в тот же день приобрел лотерейный билет, который оказался выигрышным, принеся ему джекпот в $717 500. Супруги убеждены, что именно добрый поступок и спасенный котенок стали символом удачи.

Об этом пишет Wamiz. В конце августа Джозеф прибыл на работу, чтобы забрать почту и посылки на своем маршруте.

Тогда он услышал странные, едва слышные крики и сначала не обратил на них внимание. На следующий день звуки повторились, и мужчина заметил маленького котенка, который прятался в кустах. Не колеблясь, он взял животное с собой, спасая его от опасности.

В тот же день Джозеф решил посетить газетный киоск и приобрести лотерейный билет. Несколько дней спустя, во время розыгрыша, он вместе с женой проверил купленный билет и обнаружил, что они выиграли главный приз $717 500 (примерно 31 млн грн).

Супруги уверены, что именно спасенный котенок принес им удачу. Джозеф и его жена назвали эту историю замечательным сочетанием доброго поступка и невероятного везения, которое навсегда изменило их жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, житель прифронтовой Лозовой в Харьковской области Владимир Федорович получил 190 тыс. грн в государственной лотерее. Это его самый большой выигрыш за все время участия, поэтому он не сразу поверил в свою удачу.

