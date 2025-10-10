"Спасибо Богу, что был ленивым": мужчина забыл, что играл в лотерею, и сорвал джекпот

Британец Джеймс Адамс забыл отменить свою подписку на лотерейные розыгрыши и выиграл 125 тысяч фунтов. Теперь мужчина сможет потратить деньги на свадьбу со своей возлюбленной.

Как сообщает The Independent, его невеста Руханна Култгард просила прекратить участие в Лотерее по почтовому индексу (Postcode Lottery) еще три месяца назад. Но, к их счастью, он просто забыл о просьбе сэкономить средства перед свадьбой.

"Я собирался прекратить это три месяца назад, но забыл. Спасибо Богу за то, что просто был ленивым и действительно глупым. Лень тоже иногда бывает полезной", – говорит 31-летний житель Кингсвуда.

Руханна признается что Джеймс не рассказывал ей, что подписался на лотерейные розыгрыши. Но женщина увидела списание с его карты любимого и попросила его отменить подписку, поскольку пара собирает деньги на свадьбу.

"Слава Богу, что он этого не сделал. Я бы тогда чувствовала себя не очень хорошо и, наверное, была бы очень несчастной. Но вот мы здесь. Я его прощаю", – призналась она со смехом.

Пара разделила 1 млн фунтов наличных с семью другими соседями после того, как их почтовый индекс выиграл еженедельный джекпот в лотерею. Среди других победителей – Джемма Марсон-Мэй, которая утверждает, что еще летом имела предчувствие относительно выигрыша.

"У меня было сильное ощущение, что я выиграю, поэтому в августе я зарегистрировалась. Мне казалось, что именно наш почтовый индекс выиграет в сентябре. Я ошиблась всего на неделю, так что это отличный результат. Это звучит глупо, но что-то будто подсказало мне, что если я не зарегистрируюсь, то буду глупой. Когда я уже переходила к регистрации, колебалась, но подумала, что потом себя не прощу, если не сделаю этого", – делится женщина.

Другой победитель Стив Хупер сказал, что выигрыш вернул дал ему повод улыбнуться после долгих лет проблем со здоровьем. Девять лет назад он перенес тройное шунтирование и последние четыре года находится под наблюдением после лечения рака мочевого пузыря.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что американец из штата Мичиган, который регулярно покупал лотерейные билеты, расстроился, когда узнал, что кто-то выиграл в розыгрыше, где он участвовал, более 500 тыс. долларов. Позже оказалось, что победителем был он.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!