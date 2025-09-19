Список обновился: в Украине определили, кто будет проверять все игровые автоматы и онлайн-казино

Государственное агентство "ПлейСити", которое следит за игорным бизнесом в Украине, обнародовало перечень учреждений, которые получили право осуществлять сертификацию и инспектирование оборудования в сфере азартных игр. То есть исключительно эти субъекты – а их всего три – смогут проверять онлайн-системы казино, игральные автоматы и т.д. и давать "зеленый свет" их использованию.

О решении говорится в официальном сообщении "ПлейСити". Речь идет об учреждениях, которые могут официально проверять и сертифицировать:

онлайн-системы – программное обеспечение, алгоритмы, систему учета ставок и выигрышей, защиту персональных данных игроков;

игровые автоматы – на предмет исправности, случайности генератора чисел, соблюдения технических требований;

игровые столы – на соответствие стандартам, механики игры и безопасности использования.

Ранее выданные сертификаты остаются в силе до завершения срока действия, даже если они были выданы субъектами из "старых" списков. То есть массово менять разрешения на работу техники не придется.

Кто вошел в список

Испытательный центр (ИЦ "Укрчастотнадзор") Государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР)

УГЦР занимается учетом и распределением радиочастот, радиочастотным мониторингом и техническими измерениями в сфере электронных коммуникаций. Предприятие имеет техническую базу для измерений и испытаний электронного оборудования.

Государственное предприятие "Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей" (ГП "Укрметртестстандарт")

Это госпредприятие работает в сфере метрологии, стандартизации и оценки соответствия. Оно специализируется на испытании и калибровке измерительного оборудования, имеет национальные эталоны и соответствующие лаборатории.

Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины

Научно-исследовательский институт СБУ осуществляет экспертизы специальной техники и судебные экспертизы. Учреждение имеет лабораторные и исследовательские возможности и для технических проверок, и для криминалистических исследований оборудования.

Зачем нужна сертификация

Сертификация и инспектирование игрального оборудования и систем онлайн-каазино проводятся для того, чтобы:

гарантировать честность и случайность результатов игры ;

; предотвратить возможные манипуляции с оборудованием;

защитить игроков от мошенничества;

обеспечить прозрачные условия работы для организаторов азартных игр.

В "ПлейСити" подчеркивают, что цель решений – создать понятные правила на рынке, повысить доверие к индустрии и усилить защиту прав игроков.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "ПлейСити" объявило результаты тендера на разработку Государственной системы онлайн-мониторинга сферы азартных игр. Запустить систему должны были до 30 сентября, но раньше декабря пользователи ее не увидят.

