Правила для онлайн-казино в Украине изменят: "ПлейСити" провело важный тендер
Государственное агентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити" объявило результаты тендера на разработку Государственной системы онлайн-мониторинга сферы азартных игр. Это станет частью реформы сферы азартных игр. Запустить систему должны были до 30 сентября, но этого очевидно не произойдет, т.к. на разработку нужно время.
Как говорится в официальном сообщении, исполнителем для разработки системы выбрано ООО "Компьютерные информационные технологии". Договор будет заключен на следующей неделе (после 22 сентября).
"После этого начинаем строить Систему онлайн-мониторинга. Уже в декабре будет готова первая очередь Госсистемы онлайн-мониторинга", – анонсировали в "ПлейСити".
Отмечается, что эта компания уже занималась электронными системами для государства и международных заказчиков. Частности, она разработала:
- "Киев Цифровой";
- антикоррупционные онлайн-сервисы в сферах дипломирования моряков и строительства, а также услуги для ветеранов;
- Liquio (платформа для разработки государственных цифровых услуг, которую внедряют в Европе и Африке);
- Е-Консул (цифровая система для работы украинских дипучреждений).
Отслеживать будут каждую ставку
- Ожидается, что система мониторинга не позволит организаторам азартных игр уклоняться от уплаты налогов.
- Регулирующие органы будут видеть в реальном времени движение каждой ставки, выплату выигрышей и все, что происходит внутри игры.
- Система также является важным элементом противодействия лудомании – она будет ограничивать влияние на людей, зависимых от игры.
Кроме того, в Государственную систему онлайн-мониторинга интегрируют реестры сферы азартных игр, что позволит верифицировать информацию об организаторах в режиме реального времени. Это позволит контролировать объемы денежных операций в сфере азартных игр и соответственно понимать, сколько налогов должно быть уплачено.
Трекинг сайтов уже работает
В августе-2025 "ПлейСити" уже запустило Систему трекинга нелегальных веб-сайтов. Этот инструмент должен помочь быстрее выявлять и блокировать нелегальные казино.
Платформа, среди прочего, находит и генерирует список вероятных зеркал и связанных доменов, которые создают для обхода ограничений. С ее помощью можно:
- проверить правовой статус казино и узнать, легальное оно или нет;
- сообщить "ПлейСити" о нелегальном казино, если сайт до сих пор не заблокирован;
- подать жалобу на интернет-провайдера, если сайты нелегальных казино уже заблокированы, но до сих пор доступны;
- загрузить базу сайтов нелегальных казино, чтобы провайдеры могли быстро заблокировать доступ к ним, а общественность – получить прозрачную информацию о деятельности.
Как сообщал OBOZ.UA, гемблинг стал одним из самых желаемых направлений работы для украинских IT-специалистов. Спрос на разработчиков в этой сфере высокий, а уровень зарплат привлекает кадры на фоне общего снижения окладов и количества работы на IT-рынке.
