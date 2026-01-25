Список стран продолжает расширяться: Венгрия внесла Polymarket в черный список

Венгрия принудительно заблокировала платформу прогнозов Polymarket, признав ее деятельность незаконным онлайн-гемблингом без лицензии. Доступ к сайту закрыт для пользователей с венгерских IP-адресов, хотя платформа продолжает работать за пределами страны.

Об этом сообщает BitcoinBazic. Управление по надзору за регулируемой деятельностью Венгрии (SZTFH) официально внесло Polymarket в национальный "черный список".

Причина – предоставление услуг, которые регулятор квалифицирует как незаконную азартную деятельность и неавторизованные онлайн-ставки. Согласно позиции венгерских властей, функционал платформы противоречит действующему законодательству об игорном бизнесе и не имеет необходимой лицензии для работы в стране.

С начала недели пользователи с венгерских IP-адресов больше не могут зайти на сайт polymarket.com, а также на все связанные с ним домены. Блокировка действует комплексно, как на мобильных устройствах, так и на персональных компьютерах. При попытке доступа пользователи видят стандартное сообщение об ограничении по решению официальных органов.

В SZTFH отдельно отметили, что речь идет не о добровольном прекращении работы Polymarket в Венгрии, а именно о принудительных регуляторных мерах. Платформа была заблокирована без согласования с компанией-оператором.

Polymarket – это децентрализованная платформа прогнозов, которая позволяет пользователям делать ставки на результаты политических, экономических и социальных событий с использованием криптовалют и блокчейн-технологий. Формально сервис позиционирует себя не как букмекер, а как рынок прогнозов, однако для многих национальных регуляторов такая модель фактически является разновидностью онлайн-гемблинга.

В венгерском законодательстве азартные игры в интернете разрешены только при наличии государственной лицензии, а все нелегальные сервисы подлежат блокировке. Именно эту норму, по заключению SZTFH, и нарушала Polymarket.

Несмотря на жесткое решение Будапешта, Polymarket продолжает работать в других странах, где доступ к сайту не ограничен. В то же время случай с Венгрией может стать сигналом и для других европейских регуляторов, которые все внимательнее присматриваются к криптопроектам на грани между финансовыми сервисами и азартными играми.

