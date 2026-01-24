В Google изменят правила рекламы азартных игр: нарушителей предупредили о жестких наказаниях

Правила и требования Google по рекламе азартных игр станут более строгими. Компания усилит проверки на соответствие требованиям и собственно требования к хостингу для лицензированных гемблинговых операторов.

Об этом сообщили в службе поддержки Google, на фоне широкой политической и общественной обеспокоенности относительно масштабов отраслевого маркетинга. Новые правила вступят в силу 23 марта 2026 года.

Чтобы получить или сохранить право на рекламу, компании из Европы, Ближнего Востока и Африки обяжут проходить более жесткую проверку соответствия и доказывать соблюдение так называемой политики "ответственной деятельности". В частности Google будет внимательнее анализировать:

предыдущую историю соблюдения правил;

текущее поведение рекламодателя;

задекларированные планы на будущее.

Тех, кто будет игнорировать новые правила, будут ждать серьезные наказания. Рекламодатели с повторными нарушениями или тем, у кого ранее уже отозвали сертификацию, могут:

потерять действующее разрешение;

получить отказ в новой сертификации.

Также компания пересмотрит требования к сайтам азартных операторов. А именно им запретят:

использование бесплатного хостинга;

размещение на поддоменах сторонних платформ;

использование доменов второго уровня через посредников;

обяжут к четкой связи с лицензированной игорной деятельностью.

Официально причины изменений в Google не объяснили. Впрочем, некоторые аналитики пришли к мнению, что таким образом компания стремится отфильтровать наименее склонных к жалобам участников.

Также они совпадают с ужесточением контроля за рекламой гемблинга в Европе. При этом регулирование азартных игр отличается от страны к стране – в Евросоюзе нет единых правил, а в странах вне ЕС (Великобритания, Швейцария, Норвегия) действуют собственные ограничения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ноябре Google запретил рекламу наземных казино, игровых залов и офлайн-покерных турниров в Украине и еще 7 новых странах. Нарушение этих правил грозит мгновенной блокировкой рекламного аккаунта без предупреждения.

