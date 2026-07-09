Спонтанная покупка принесла миллионы долларов: как мужчина во второй раз сорвал джекпот в одной и той же лотерее

Житель Чикаго (США) случайно купил лотерейный билет, остановившись на заправке, и выиграл 1,3 миллиона долларов; причём это уже его второй крупный выигрыш в этой же лотерее за последние 15 лет. Полученные средства мужчина планирует потратить на покупку нового дома и обеспечение комфортной пенсии для себя и своей жены.

Об этом пишет People. По словам мужчины, он даже не планировал покупать лотерейный билет, во время короткой остановки на автозаправке ему просто пришла в голову эта мысль.

Он воспользовался функцией, при которой система автоматически выбирает комбинацию чисел, и даже не подозревал, что именно это решение полностью изменит его жизнь. Автоматически выбранные числа полностью совпали с результатами тиража, что принесло владельцу джекпот в размере 1,3 миллиона долларов.

Победитель признался, что сначала даже не поверил своим глазам. Окончательно он убедился в выигрыше только после того, как проверил билет с помощью специального сканера. Впрочем, эта история стала особенной не только из-за суммы приза. Мужчина рассказал, что примерно 15 лет назад он уже выигрывал в этой же лотерее, тогда его выигрыш составил 45 тысяч долларов.

Таким образом, он стал одним из немногих людей, кому удалось дважды получить крупный приз в одной и той же игре. Счастливчик решил не разглашать своё имя, но поделился планами относительно использования выигрыша. Прежде всего он хочет приобрести новый дом, а также обеспечить финансово беззаботную пенсию для себя и своей жены.

Выгоду от крупного выигрыша получит не только сам счастливчик. Автозаправочная станция, где был продан выигрышный билет, также получит бонус в размере 13 тысяч долларов от организаторов лотереи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, азартный игрок из штата Иллинойс подал иск против одной из самых популярных букмекерских платформ в США — DraftKings. Мужчина обвиняет её в умышленном развитии у него игровой зависимости, из-за чего он потерял работу и более 2 миллионов долларов США, включая сбережения на собственную свадьбу.

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