Игромания среди военных: США впервые выделят средства на исследование зависимости

США планируют впервые профинансировать исследования игромании среди военных в рамках оборонного бюджета на 2026 год. Ожидается, что это поможет изучить масштабы проблемы и улучшить поддержку для военных и ветеранов с зависимостью.

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Об этом пишет Gambling Insider. Комитет Сената США по ассигнованиям предложил впервые включить игровую зависимость (gambling addiction) в перечень поведенческих расстройств, подлежащих финансированию в рамках бюджета Министерства обороны на 2026 финансовый год.

Это направление исследований должно быть поддержано через Программу рецензируемых медицинских исследований Министерства обороны (Peer-Reviewed Medical Research Program, PRMRP). Инициатива продиктована растущей обеспокоенностью состоянием психического здоровья военнослужащих и ветеранов. По данным Пентагона, в 2022 году признаки игромании обнаружены у 1,6 % действующих членов вооруженных сил и у 1,7 % резервистов, однако до этого момента не существовало целенаправленного финансирования для соответствующих исследований и лечения.

Если законопроект будет принят Конгрессом, в 2026 году Министерство обороны получит уникальную возможность впервые системно изучить масштабы проблемы игромании среди военных. Сторонники этой инициативы считают, что это существенно уменьшит давний пробел в системе здравоохранения Министерства обороны, ведь эффективное лечение должно базироваться именно на доказательных исследованиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Филиппины планируют повысить налог на онлайн-гемблинг до 40%, чтобы существенно увеличить бюджетные поступления. Но правительство опасается, что чрезмерная налоговая нагрузка может вызвать рост нелегальной деятельности.

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