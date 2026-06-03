Стал миллионером и может об этом не знать: в Европе разыскивают победителя лотереи

В Ирландии начали поиски человека, который выиграл более 1 млн евро в национальной лотерее, но до сих пор не обратился за деньгами. Организаторы призывают всех участников проверить свои билеты, поскольку победитель может даже не подозревать, что стал миллионером.

Владелец выигрышного билета получил главный приз специального розыгрыша, который состоялся 31 мая, пишет The Irish Sun. Вот что о нем известно:

сумма выигрыша – 1 000 500 евро;

билет продали в городе Арди.

Организаторы не могут установить личность победителя, поскольку билет был приобретен в обычном продуктовом магазине без регистрации покупателя. Известно лишь, что его продали в продуктовом магазине Malone's Londis.

После розыгрыша представители лотереи обратились к жителям региона с призывом проверить карманы одежды, кошельки, автомобили и другие места, где могли остаться лотерейные билеты.

Победителю дали 90 дней

Владелец выигрышного билета имеет ограниченное время, чтобы заявить о своих правах на приз. По правилам ирландской лотереи, победители должны обратиться к организаторам в течение установленного срока после розыгрыша.

В лотерее отмечают, что подобные случаи случаются регулярно. Некоторые крупные выигрыши остаются невостребованными в течение недель или даже месяцев из-за того, что люди забывают проверить билеты.

Истории о "потерянных миллионерах" регулярно появляются в разных странах. Чаще всего проблема возникает из-за бумажных билетов, которые теряются или остаются непроверенными после розыгрыша.

В Великобритании, Канаде и США организаторам лотерей также неоднократно приходилось проводить информационные кампании для поиска владельцев многомиллионных выигрышей. В отдельных случаях победители находились лишь за несколько дней до завершения срока получения приза, а иногда деньги так и оставались невостребованными.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одессе супруги пенсионеров стали миллионерами после того, как приобрели лотерейный билет за 30 гривен. Решающим оказался случайный выбор жены и внимательность внучки, которая нашла третью выигрышную линию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!