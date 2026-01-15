Стал миллионером на 15 минут: как азартные игры жестко разрушили мечту норвежца

Из-за ошибки при конвертации валют в системе Norsk Tipping суммы выигрышей были умножены на 100, из-за чего тысячи норвежцев получили фейковые сообщения о миллионных призах. На самом деле норвежец Оле Фредрик Свеен вместо "выигрыша" в 1,3 млн крон получил лишь 135 крон, а руководитель лотерейной компании после скандала ушел в отставку.

Об этом пишет The Guardian. Оле вместе с девушкой отдыхал в греческом курортном городке Клефти. Пара наслаждалась ужином с видом на закат и мечтала о собственном доме для отдыха.

В какой-то момент мужчина пошутил, что для этого не хватает только выигрыша в лотерею. Именно в этот момент его телефон завибрировал. Приложение Norsk Tipping прислало сообщение, что выигрыш в Eurojackpot – 1,3 миллиона норвежских крон, что эквивалентно примерно 5,5 млн гривен. Эмоции захлестнули мгновенно – и Оле начал представлять увольнение с работы, путешествия и новую жизнь без финансовых ограничений. Он сразу позвонил матери, чтобы поделиться невероятной новостью.

Счастье длилось совсем недолго. Решив проверить результаты розыгрыша внимательнее, мужчина сверил цифры в своем билете с официальными данными. Реальность оказалась значительно прозаичнее, ведь совпали только два основных числа и одно бонусное, чего было явно недостаточно для миллионного джекпота.

Впоследствии стало известно, что причина "выигрыша" – масштабная техническая ошибка. При конвертации выигрышей из евро в норвежские кроны система ошибочно умножала суммы на 100 вместо того, чтобы делить. Из-за этого тысячи игроков получили сообщения о фантастических призах, которых на самом деле не существовало. В случае Оле вместо ожидаемых 1 300 000 крон реальный выигрыш составил всего 135 крон (577 гривен).

Инцидент получил широкий резонанс в Норвегии. На фоне скандала генеральный директор лотерейной компании подал в отставку. При этом он получил компенсацию в 3 миллиона крон – сумму, которая в разы превышает тот "миллион", который Оле успел почувствовать своим лишь на несколько минут, этот факт вызвал дополнительное возмущение среди общественности.

После выяснения правды отпуск для пары был фактически испорчен. Девушка Оле не сдержала слез от разочарования, а самому мужчине пришлось второй раз звонить матери, но уже с опровержением новости о "выигрыше".

Оле признается, что единственное, за что он благодарен, – это то, что быстро заметил ошибку и не успел начать тратить деньги, которых на самом деле не имел. Реальный выигрыш в 135 крон он даже не почувствовал, ведь, по его словам, в Норвегии этих средств не хватит даже на бокал шампанского, чтобы символически отпраздновать.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 20-летняя канадка отказалась от $1 миллиона выигрыша в лотерее единовременно и выбрала пожизненные выплаты по $1000 в неделю, которые при длительной жизни могут принести более $3,3 миллиона. Такой выбор редкий, но он снижает риск потерять деньги из-за финансовых ошибок и фактически гарантирует стабильный доход до конца жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!