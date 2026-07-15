Стала миллионершей во время переезда: как женщине удалось сорвать лотерейный джекпот

Жительница Квебека Мод Симард выиграла 1 миллион долларов в лотерее, проверив билет во время сборов перед переездом. Канадка пока не решила, на что потратит деньги, ведь сначала она планирует обустроиться в новом жилье, а уже потом определить судьбу миллионного приза.

Об этом сообщает Loto-Quebec. Новость о выигрыше застала женщину буквально накануне переезда. Вместо того чтобы полностью сосредоточиться на коробках, ей пришлось сделать небольшую паузу и отправиться за чеком на миллион.

В конце июня Мод Симард готовилась к традиционно активному для Квебека периоду переездов. Женщина упаковывала вещи перед сменой жилья 1 июля и после долгого дня решила немного отдохнуть на диване. Именно тогда она открыла приложение и проверила свой билет на розыгрыш, который состоялся 27 июня.

Результат оказался ошеломляющим. На экране смартфона появилась праздничная анимация с конфетти, сообщавшая о крупном выигрыше. Эмоциональная реакция Мод не осталась незамеченной: услышав её крик, дети сразу прибежали посмотреть, что произошло.

По словам канадки, шок от увиденной суммы быстро сменился радостью, и семья начала вместе праздновать новость о миллионном выигрыше. Забрать свой приз она решила ещё до окончательного переезда. 30 июня, всего за день до запланированного переезда, она прибыла в главный офис, где ей официально вручили чек на 1 миллион долларов.

Несмотря на неожиданное богатство, канадка не стала сразу рассказывать о дорогих покупках, автомобилях или роскошных путешествиях. По словам Мод, сначала она хочет завершить переезд и нормально обустроиться в новом доме. Только после этого женщина планирует спокойно подумать, как распорядиться выигранным миллионом.

Крупный выигрыш принес приятный бонус не только Мод. Торговая точка, которая продала счастливый билет, получит комиссионное вознаграждение в размере 1% от приза, речь идет о 10 тысячах долларов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинец выиграл в лотерею 100 тыс. грн, но чуть не потерял деньги, поскольку сначала не разглядел истинную сумму. Выигрышный билет он купил в свой день рождения — так ему подсказала интуиция.

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