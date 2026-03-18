Ставка на почти невозможное: десятки игроков внезапно обогатились на необычных результатах "Оскара"

Около 40 пользователей платформы прогнозов Kalshi получили стократную прибыль на ставке с вероятностью всего 1% во время церемонии Оскар-2026. Речь идет о категории "Лучший игровой короткометражный фильм", где впервые за долгое время зафиксировали ничью.

В этой категории победу одновременно получили два фильма – "Певцы" и "Два человека, обменивающихся слюной". Это лишь седьмой случай ничьей в истории премии, пишет Variety.

Именно такой сценарий на рынке Kalshi оценивался примерно в 1% вероятности. Так, на платформе существовал отдельный контракт "tie" (ничья) в этой категории:

около 40 трейдеров купили этот контракт;

купили этот контракт; средняя ставка составила $59 ;

; общий объем – всего $2 365.

После объявления результатов контракт закрылся с коэффициентом сто к одному. То есть все, кто ставил на ничью, получили стократную прибыль.

В то же время ставки на конкретные фильмы полностью сгорели. Представитель Kalshi подтвердил, что такой сценарий был предусмотрен правилами рынка и отдельно вынесен для пользователей.

Почему на другой платформе не такой результат

На Polymarket ситуация решалась иначе из-за правил платформы. В случае ничьей там победителем считался вариант, который первый по алфавиту. В результате:

победу одержал фильм "Певцы" (имел около 28,5% вероятности на победу, по мнению пользователей платформы);

ставки на "Два человека, обменивающихся слюной" обнулились, хотя это был один из фаворитов.

На обеих платформах прогнозов категория короткометражного фильма оставалась нишевой по объемам. На Kalshi она собрала около $440 тыс. ставок суммарно, а на Polymarket – около $243 тыс. Для сравнения, в категории "Лучший фильм" суммарные ставки на обеих платформах достигли примерно по $60 млн.

Аналитики считают, что небольшой объем ставок на сценарий с ничьей не создает оснований для подозрений относительно утечки информации или инсайда. В итоге редкий результат премии, который почти не учитывался рынком, превратился в один из самых прибыльных эпизодов вечера для небольшой группы трейдеров.

