Ставка на твиты Маска обогатили азартного игрока: какую сумму заработал

Пользователь криптобеттинговой платформы Polymarket превратил $339 в $83,7 тыс., сделав ставку на количество твитов Илона Маска. Угадав, сколько примерно владелец соцсети X сделает записей на своей странице, юзер заработал более $82,4 тыс.

Суть пари была в том, чтобы угадать количество твитов, которые сделает Маск в течении недели (с 3 по 10 марта). Юзер купил 127 тыс. токенов Yes (в промежутке 340–359 твитов за неделю) за $339. В итоге он реализовал свой выигрыш за $83 672.

Подобные рынки прогнозов на активность Маска в соцсетях становятся все более популярными на Polymarket. Пользователи платформы делают ставки не только на политические и экономические события, но и на поведение известных публичных фигур. В частности, трейдеры пытаются предсказать, насколько активно Маск будет публиковать сообщения, опираясь на статистику его предыдущих постов.

Интерес к таким ставкам объясняется высокой активностью предпринимателя в X. Его публикации регулярно становятся поводом для новостей — будь то заявления о компаниях, комментарии по технологическим трендам или спонтанные шутки. Благодаря этому твиты Маска превращаются не только в элемент онлайн-дискуссии, но и в объект финансовых спекуляций.

На Polymarket правила подобных рынков детально прописаны: участники могут делать ставки на конкретные параметры активности, включая типы публикаций — обычные посты, цитаты или репосты. По данным платформы, такие рынки нередко привлекают значительные объемы торгов и активное участие сообщества.

Эксперты отмечают, что подобные пари отражают более широкий тренд — слияние развлечения, социальных сетей и финансовых прогнозов. Создавая рынки вокруг активности популярных фигур, Polymarket фактически превращает наблюдение за соцсетями в своеобразную "биржу ожиданий", где пользователи пытаются монетизировать внимание к публичным персонам и динамике онлайн-дискурса.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с Polymarket удалили ставки на вероятность применения ядерного оружия до конца 2026 года. Такое решение было принято на фоне растущей критики рынков прогнозов, связанных с войной и смертью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!