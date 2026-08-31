Ставка на войну с Ираном сделала военного в США миллионером: теперь его судят

В США федеральные правоохранительные органы расследуют дело американского военнослужащего, которого подозревают в использовании закрытой служебной информации об операциях администрации президента Дональда Трампа против Ирана и Венесуэлы с целью извлечения прибыли на платформе прогнозов Polymarket. Сумма его предполагаемой прибыли превысила $1 млн.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. По версии следствия, военный заранее располагал информацией о предстоящих военных операциях США и использовал её для размещения ставок.

В частности, речь идет о контрактах, связанных с ударами по Ирану и с операцией в Венесуэле. Расследование в его отношении ведётся с весны прошлого года. Этот случай стал частью более масштабной проверки возможной инсайдерской торговли на рынках прогнозов, в рамках которой власти США изучают действия военных, чиновников и сотрудников крупных компаний.

Однако юридическая сторона таких дел остается спорной, поскольку законодательство США об инсайдерской торговле не всегда однозначно распространяется на рынки прогнозов. Ожидается, что окончательное решение о предъявлении военному официального обвинения будет принято осенью.

Платформа Polymarket позволяет пользователям делать ставки на события в политике, спорте, экономике и военной сфере. Хотя сделки кажутся анонимными, все операции фиксируются в блокчейне, что позволяет отслеживать и анализировать подозрительную активность.

Что предшествовало

Это уже не первый подобный случай для платформы. Ранее американские прокуроры выдвинули обвинение военнослужащему Ганнону Кену Ван Дайку, который, по версии следствия, заработал более $400 тыс. на ставках на события в Венесуэле. Сам Ван Дайк свою вину не признает.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в марте 2026 года в Белом доме запретили ставки на Kalshi и Polymarket. В соответствующем распоряжении отдельно подчеркивалось, что использование инсайдерской информации является уголовным правонарушением и нарушает федеральные этические нормы.

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