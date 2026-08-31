Ставка на войну с Ираном сделала военного в США миллионером: теперь его судят
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В США федеральные правоохранительные органы расследуют дело американского военнослужащего, которого подозревают в использовании закрытой служебной информации об операциях администрации президента Дональда Трампа против Ирана и Венесуэлы с целью извлечения прибыли на платформе прогнозов Polymarket. Сумма его предполагаемой прибыли превысила $1 млн.
Об этом сообщает The Wall Street Journal. По версии следствия, военный заранее располагал информацией о предстоящих военных операциях США и использовал её для размещения ставок.
В частности, речь идет о контрактах, связанных с ударами по Ирану и с операцией в Венесуэле. Расследование в его отношении ведётся с весны прошлого года. Этот случай стал частью более масштабной проверки возможной инсайдерской торговли на рынках прогнозов, в рамках которой власти США изучают действия военных, чиновников и сотрудников крупных компаний.
Однако юридическая сторона таких дел остается спорной, поскольку законодательство США об инсайдерской торговле не всегда однозначно распространяется на рынки прогнозов. Ожидается, что окончательное решение о предъявлении военному официального обвинения будет принято осенью.
Что предшествовало
Это уже не первый подобный случай для платформы. Ранее американские прокуроры выдвинули обвинение военнослужащему Ганнону Кену Ван Дайку, который, по версии следствия, заработал более $400 тыс. на ставках на события в Венесуэле. Сам Ван Дайк свою вину не признает.
Как сообщал OBOZ.UA, еще в марте 2026 года в Белом доме запретили ставки на Kalshi и Polymarket. В соответствующем распоряжении отдельно подчеркивалось, что использование инсайдерской информации является уголовным правонарушением и нарушает федеральные этические нормы.
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