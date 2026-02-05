Ставка в 25 центов сделала азартного игрока миллионером: в США выиграли исторический джекпот

В США посетитель игорного заведения выиграл на терминале исторических конных скачек (HHR) более $1 млн. Этот джекпот вошел в историю как самый крупный в истории, когда-либо выигрывавшийся на HHR.

Как сообщает Gambling News, выигрыш в размере 1 014 879 долларов достался гостю игорного курорта The Rose Gaming Resort в городе Дамфрис, штат Вирджиния, который сделал ставку на автомате Straight Cash HHR. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году и составил 914 тысяч долларов.

Новый рекорд был установлен 22 января анонимным игроком из округа Принс-Уильям, который сделал ставку в 25 центов. Генеральный менеджер заведения поздравил победителя.

Другие крупные выигрыши в сети Rosie's

В то же время крупные суммы выиграли и посетители других заведений сети Rosie's. В частности:

176 883 доллара со ставки 1 доллар на автомате Ultimate Fire Link в Rosie's в Нью-Кенте

ставки 1 доллар на автомате Ultimate Fire Link в Rosie's в Нью-Кенте 151 961 доллар со спина в 75 центов на Lion Link в Rosie's в Ричмонде

со спина в 75 центов на Lion Link в Rosie's в Ричмонде 33 380 долларов на автомате The Enforcer в Rosie's Richmond

на автомате The Enforcer в Rosie's Richmond 22 452 доллара на автомате Miner's Dream Blue Mountain в Rosie's Hampton

Проблемы с HHR в Калифорнии

Тем временем в Калифорнии исторические конные терминалы вызвали юридический конфликт. Ипподром Santa Anita Park недавно установил развлекательные автоматы Racing on Demand, которые по принципу работы похожи на HHR.

Это вызвало возмущение со стороны местных племенных игорных операторов и привело к вмешательству регуляторов. В результате новые автоматы были изъяты.

В то же время руководство Santa Anita заявляет, что эти машины полностью соответствовали законодательству, и заведение готово бороться за их возвращение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что празднование дня рождения в Лас-Вегасе для жителя американского штата Огайо завершилось неожиданным финалом. Обычный визит в казино Caesars Palace принес ему выигрыш, который превысил 600 тысяч долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!