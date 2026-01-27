Ставки идут на рекорд: одно событие собрало почти $700 млн на Polymarket

На криптовалютной платформе прогнозов Polymarket общий объем ставок, связанных с Супербоулом-2026, достиг почти 700 млн долларов. Этот рынок уже стал одним из самых масштабных в истории платформы.

Об этом свидетельствуют данные Polymarket. Так, На главное событие сезона – определение чемпиона Super Bowl LX, который состоится 8 февраля 2026 года – сделаны ставки на общую сумму примерно 693 784 150 долл.. Эта сумма включает торговлю контрактами, где пользователи ставили на различные возможные результаты и победителя игры.

На что именно ставили

Наибольшие объемы ставок пришлись на базовый рынок "Кто станет чемпионом Super Bowl-2026", где пользователи оценивали вероятность победы команд NFL. По состоянию на 27 января:

на Seattle ставят около 67% от общего объема рынка;

New England – 32 %

Это лишь часть ставок, формирующая общую картину прогнозов участников платформы. Помимо ставок на главный исход, трейдеры также активно инвестируют в сопутствующие рынки. Это включает вопросы о:

хедлайнерах шоу на получасовом Супербоуле;

какие компании будут рекламироваться во время трансляции;

другие события, связанные с финальной игрой сезона.

Super Bowl – ежегодный финал Национальной футбольной лиги США (NFL). Он традиционно привлекает внимание миллионов зрителей по всему миру. Рост ставок на Polymarket отражает не только интерес к спортивным событиям, но и тенденцию к масштабному росту прогнозных рынков на криптоплатформах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Израиле разгорелся скандал из-за ставок на Polymarket. В ситуацию пришлось вмешаться спецслужбам.

