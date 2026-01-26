В Израиле разгорелся скандал из-за ставок на Polymarket: вмешались спецслужбы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба безопасности "Шин-Бет" изучают информацию о потенциальном использовании закрытых данных для ставок на платформе прогнозов Polymarket. Скандал разгорелся после подозрений, что один из букмекеров мог получить доступ к непубличной информации о военной операции Израиля.

Вероятный обман позволил игроку делать успешные ставки на события, связанные с военными действиями в 2025 году. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Так, анонимный пользователь Polymarket, аккаунт которого не раскрывается, успешно предсказал четыре ключевых события вокруг израильской операции Operation Rising Lion, среди которых:

удар Израиля по Ирану до конца июня 2025 года;

объявление о завершении операции до июля;

атака против Ирана в конкретный день недели.

По этим пари он получил прибыль более $100 тыс.. После этого тот же игрок снова сделал ставки на возможное военное действие Израиля против Ирана до конца января 2026 года.

Наиболее прибыльная ставка пользователя – на военную акцию Израиля против Ирана. Примечательно, что событие на Polymarket имело оценку вероятности лишь в 14%.

СМИ считают, чтоккаунт, первоначально зарегистрированный в июне 2025 года под именем "RicoSauve666", позже сменил название на "Rundeep" после того, как его активность привлекла значительное внимание в соцсетях.

Несмотря на признаки подозрительной активности официальное уголовное расследование пока не начато. Израильские правоохранители подчеркивают, что пока нет никаких публичных выводов относительно того, действительно ли информация была утечкой и связан ли трейдер с оборонными структурами.

Эта ситуация возникла на фоне роста внимания к прогнозным рынкам и геополитическим ставкам, где большая прибыль может вызвать вопросы относительно этики использования частной информации. Похожие дискуссии ведутся и в США, где законодатели предлагают запреты на ставки, если есть доступ к непубличной информации.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия принудительно заблокировала платформу прогнозов Polymarket, признав ее деятельность незаконным онлайн-гемблингом без лицензии. Доступ к сайту закрыт для пользователей с венгерских IP-адресов, хотя платформа продолжает работать за пределами страны.

