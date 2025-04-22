Женщины активно овладевают азартными играми: одна из стран Европы показала рекордный рост

В Великобритании женщины уверенно закрепляются на гемблинг-рынке – сейчас они составляют 32% всех игроков, хотя до сих пор почти весь рынок ориентирован на мужчин. В то же время мужчины доминируют по объему расходов, депонируют на 46% больше и снимают больше ежемесячно.

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Об этом сообщает iGamingBusiness. По последним данным Департамента доверия (Department of Trust), 32% всех игроков в стране – это женщины, свидетельствующие об изменении гендерного баланса в этой индустрии, еще недавно считавшейся почти исключительно "мужской территорией".

Исследование охватывает период с октября по декабрь 2024 г. и базируется на анализе более 270 тысяч анонимизированных банковских транзакций, связанных с азартными играми. В общей сложности было зафиксировано 7,5 миллиона депозитов и почти 1 миллион снятий средств.

Несмотря на преимущество мужчин в количестве игроков (68% против 32%), женщины демонстрируют подобную интенсивность пользования платформами, хотя и в меньших финансовых объемах.

В среднем ежемесячный депозит мужчин составляет £24,37, тогда как у женщин – £16,69, то есть на 46% меньше. Также мужчины чаще снимают средства: £116,95 против £91,42 у женщин. При этом обе группы тратят в среднем по одному разу в месяц.

Интересно, что средние ежемесячные чистые расходы игроков составляли £77,55 для мужчин и £55,04 для женщин. Следовательно, разница есть, но она меньше, чем можно было бы ожидать, учитывая общий разрыв в доходах.

Средняя зарплата игроков-мужчин на 31% выше, чем у женщин: £38 000 против £28 900. Это, как предполагают эксперты, может объяснять меньшие расходы женщин, а также подчеркивает потенциал роста женской аудитории в гемблинг-секторе. "Это свидетельствует о том, что операторы могут недооценивать женщин с высоким доходом, которые могли бы стать ценной частью рынка", – считает Коэн.

Еще один интересный момент – количество игровых сайтов, которыми пользуются женщины и мужчины. В среднем мужчины имеют 2,1 активный аккаунт, женщины – 1,94. Это демонстрирует высокий уровень лояльности к бренду среди женщин, что может быть полезно для маркетинговых стратегий операторов.

Традиционные подходы к маркетингу и UX в гемблинге все еще ориентированы на мужчин. Однако новые данные свидетельствуют: женщины не только играют, но и становятся стратегически важным требующим внимания сегментом персонализированных продуктов и специальных условий. Рост их присутствия может полностью трансформировать представление о современном игроке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, доходы нелегальных криптоказино в 2024 году достигли $81,4 млрд – в пять раз больше трех лет назад. Анонимность, отсутствие регулировки и волатильность криптовалют делают эти платформы особенно опасными для игроков.

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