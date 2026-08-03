Ставки на будущее могут запретить? Нью-Йорк подал в суд на популярную платформу

Платформа Kalshi, позволяющая пользователям делать платные прогнозы на исходы спортивных, политических и других событий, оказалась в центре громкого судебного скандала в США. Власти Нью-Йорка считают, что сервис фактически работает как нелегальный оператор азартных игр, тогда как компания настаивает, что ее деятельность регулируется федеральным законодательством.

Об этом пишет Reuters. Если суд поддержит позицию Нью-Йорка, это создаст прецедент, который повлияет не только на Kalshi, но и на другие подобные сервисы, позволяющие пользователям зарабатывать на прогнозах относительно будущих событий.

В чём обвиняют Kalshi

Иск был подан генеральным прокурором штата Летицией Джеймс. По мнению властей Нью-Йорка, платформа работает без необходимой лицензии местной Комиссии по азартным играм, хотя фактически предлагает пользователям делать ставки на результаты различных событий.

Речь идет не только о спортивных соревнованиях. На платформе можно заключать контракты на результаты выборов, политических процессов, экономических показателей, телевизионных шоу и других событий, исход которых участники не могут контролировать.

Именно это, по мнению прокуратуры, и является ключевым признаком азартной игры. Кроме того, власти Нью-Йорка подчеркивают, что деятельность подобных платформ может:

способствовать развитию игровой зависимости;

создавать риски для молодых пользователей;

негативно влиять на финансовое и психологическое состояние людей;

обходить правила, действующие в отношении традиционных букмекеров.

Особое беспокойство вызывает то, что платформой могут пользоваться лица в возрасте от 18 до 20 лет, тогда как мобильные спортивные ставки в штате разрешены только с 21 года.

Нью-Йорк требует одинаковых правил для всех

Летиция Джеймс заявила, что независимо от того, как компания позиционирует свои услуги, если пользователи фактически ставят деньги на исход событий, это должно регулироваться законами об азартных играх. По словам прокурорши, законодательство Нью-Йорка создано для защиты потребителей, борьбы с лудоманией и недопущения участия несовершеннолетних и молодежи в азартных играх.

Позицию прокуратуры поддержала и губернатор штата Кэти Гокул. Она подчеркнула, что ни одна компания не должна получать конкурентное преимущество, работая вне рамок правил, которых обязаны придерживаться все остальные операторы рынка азартных игр.

В компании назвали иск политически мотивированным и заявили, что Нью-Йорк пытается выйти за пределы своих полномочий. Kalshi утверждает, что её деятельность регулируется федеральной Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), которая обладает исключительной юрисдикцией в отношении подобных финансовых контрактов.

По мнению компании, власти Нью-Йорка фактически стремятся установить собственные правила для всей страны и заблокировать деятельность платформы не только в пределах штата, но и на национальном уровне. Именно поэтому Kalshi практически сразу после подачи иска обратилась в федеральный суд Манхэттена с требованием передать дело в федеральную юрисдикцию.

Юридическое противостояние между Kalshi и властями Нью-Йорка продолжается еще с прошлого года. Компания неоднократно пыталась через суд заблокировать действия штата, однако федеральный апелляционный суд отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства.

Помимо Нью-Йорка, ограничения в отношении деятельности Kalshi уже поддержали как минимум четыре американских штата — Массачусетс, Мичиган, Невада и Вашингтон. Отдельно в материалах дела отмечается, что потенциальные финансовые претензии к компании, включая гражданские штрафы и компенсации, могут составить не менее 36 млрд долларов.

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