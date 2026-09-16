Ставки на Илона Маска, Иисуса и Джеймса Бонда: до чего дошли участники рынков прогнозов

Рынки прогнозов, которые ранее в основном ассоциировались со ставками на политику и спорт, все активнее заходят в сферу массовой культуры. На специализированных платформах появляются гораздо более странные рынки – от количества постов Илона Маска до оценки нового фильма и даже вопроса о том, вернется ли Иисус Христос до 2027 года.

В частности, пользователи могут покупать контракты, связанные с будущей оценкой фильмов на Rotten Tomatoes, и зарабатывать на том, насколько точным окажется их прогноз. Например, на Kalshi есть целая категория рынков о фильмах и индустрии развлечений.

Например, вокруг фильма "Идеальное оружие" (Onslaught) трейдеры прогнозировали, сохранит ли картина статус "Fresh" на сервисе оценок Rotten Tomatoes. До окончательного определения результата соответствующего рынка участники торговали контрактами, привязанными к рейтингу фильма. В итоге контракт рассчитали на уровне 56%, тогда как после выхода картины Rotten Tomatoes показывал около 59% положительных рецензий.

Подобные рынки создавали и для других фильмов – "Аватар: Огонь и пепел" (Avatar: Fire and Ash), "Wicked: Ведьма. Часть 2" (Wicked: For Good) и других. В частности, трейдеры могут прогнозировать, превысит ли оценка конкретной премьеры определенную отметку.

Есть и более понятные широкой аудитории варианты. В частности, торгуют прогнозами о том, кто станет следующим Джеймсом Бондом или кто победит на "Оскаре".

Среди других заметных примеров "странных" ставок – рынки Polymarket о количестве постов Илона Маска. Там можно прогнозировать, сколько публикаций миллиардер разместит за определенный период. На отдельном рынке за 8-15 сентября объем торгов достигал около $2 млн.

Еще более странный пример – прогноз на Kalshi о том, вернется ли Иисус Христос до 2027 года. Такой контракт также представлен на Polymarket. Его существование хорошо показывает, насколько далеко рынки прогнозов отошли от привычных ставок на спорт или политику.

Механика таких рынков отличается от традиционной букмекерской ставки. Участник покупает контракт на определенный результат, а его цена меняется в зависимости от оценки рынком вероятности события. После определения результата контракт либо приносит выплату, либо прогнозист теряет деньги.

В то же время вокруг площадок с рынками прогнозов растут вопросы относительно безопасности. Европейский регулятор ESMA в сентябре предупредил о рисках инсайдерской торговли и манипуляций.

Что такое Polymarket и почему его запретили в Украине

Polymarket работает как рынок прогнозов, где пользователи делают ставки на события. Платформа позволяет пользователям "оценивать" не только спортивные события, но и политику, экономику, технологии и культуру.

Каждый вопрос формулируется в формате "да" или "нет", и трейдеры покупают токены в соответствии со своим мнением о вероятности наступления события. Основная идея – проверить коллективную "мудрость" рынка: чем больше людей верит в определенный результат, тем дороже становится соответствующий токен.

Polymarket запрещен в Украине из-за отсутствия лицензии на деятельность в сфере азартных игр. Формат "рынков прогнозов" фактически предполагает ставки на события, что подпадает под требования "азартного" законодательства. Из-за этого пользователи не имеют гарантий защиты средств, а государство – инструментов контроля за финансовыми операциями, что создает дополнительные риски.

Также, по мнению регуляторов в других странах (например, Нидерландах), политические ставки несут повышенные риски для демократических процессов. Такие рынки могут не только искажать восприятие общественного мнения, но и создавать предпосылки для манипуляций избирателями. Политические прогнозы, особенно в период формирования правительства или избирательных кампаний, способны влиять на настроения общества и доверие к институтам власти.

Отдельное беспокойство у экспертов вызывает анонимность пользователей. Использование криптовалют усложняет контроль за происхождением средств и личностями участников, что повышает риски инсайдерской торговли. Люди, имеющие доступ к непубличной информации, могут получать финансовую выгоду, а это подрывает принципы честной игры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в США официально закрыли две проверки в отношении Polymarket. Это стало очередным проявлением активной поддержки индустрии цифровых активов со стороны администрации президента Дональда Трампа.

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