Ставки на "ничего": на популярном сайте появился странный рынок прогнозов

На популярной, но запрещенной в Украине платформе прогнозов Polymarket появился необычный рынок под названием "Ничего не произойдет: апрель". Его суть – ставки на то, что в течение месяца не произойдет ни одного значимого события, которое могло бы повлиять на глобальную повестку дня.

Об этом свидетельствуют данные самого Polymarket. Объем торгов на этом рынке уже достиг примерно $40 тыс., что свидетельствует об интересе пользователей даже к таким нетипичным форматам ставок.

Результат необычного прогноза определяется по четким триггерам (нефть $200, действия США, решения ФРС и т.д.). Контракт предусматривает простую логику:

если в апреле не происходит событий, которые рынок признает "значимыми", ставка выигрывает;

в случае появления таких событий – проигрывает.

Фактически это индекс "спокойствия месяца". По состоянию на 17 апреля, подавляющее большинство участников рынка уверено – апрель-2026 не обойдется без громких событий. В то, что ничего значимого не произойдет, верит лишь менее 1% игроков, хотя еще в начале месяца этот показатель достигал 49%.

Ключевая проблема – именно определение "значимости". Как и в других рынках прогнозов, окончательное решение зависит от правил платформы и арбитража, что уже неоднократно становилось предметом споров среди игроков.

Рынок фактически позволяет зарабатывать на отсутствии новостей. Это противоположно классическим ставкам, где участники прогнозируют конкретные события.

Появление подобных рынков демонстрирует, что платформы вроде Polymarket постепенно выходят за пределы традиционных тем – например, спорта или выборов. Ставки все чаще касаются геополитики, макроэкономики и информационной повестки дня.

В то же время это усиливает дискуссии о правилах таких рынков и возможных манипуляциях. Дело в том, что результат зависит не только от фактов, но и от того, как именно они интерпретируются.

Что такое Polymarket и почему его запретили в Украине

Polymarket работает как рынок прогнозов, где пользователи делают ставки на события. Платформа позволяет пользователям "оценивать" не только спортивные события, но и политику, экономику, технологии и культуру.

Каждый вопрос формулируется в формате "да" или "нет", и трейдеры покупают токены в соответствии со своим мнением о вероятности наступления события. Основная идея – проверить коллективную "мудрость" рынка: чем больше людей верит в определенный результат, тем дороже становится соответствующий токен.

Polymarket запрещен в Украине из-за отсутствия лицензии на деятельность в сфере азартных игр. Формат "рынков прогнозов" фактически предполагает ставки на события, что подпадает под требования "азартного" законодательства. Из-за этого пользователи не имеют гарантий защиты средств, а государство – инструментов контроля за финансовыми операциями, что создает дополнительные риски.

Также, по мнению регуляторов в других странах (например Нидерландах), политические ставки несут повышенные риски для демократических процессов. Такие рынки могут не только искажать восприятие общественного мнения, но и создавать предпосылки для манипуляций избирателями. Политические прогнозы, особенно в период формирования правительства или избирательных кампаний, способны влиять на настроения общества и доверие к институтам власти.

Отдельное беспокойство у экспертов вызывает анонимность пользователей. Использование криптовалют усложняет контроль за происхождением средств и лицами участников, что повышает риски инсайдерской торговли. Люди с доступом к непубличной информации могут получать финансовую выгоду, а это подрывает принципы честной игры.

Аномальные ставки на нефть перед перемирием между США и Ираном вызвали подозрение. Это свидетельствует о том, что крупные игроки финансового рынка могли заранее знать о предстоящем прекращении огня.

