Ставки на Polymarket принесли азартному игроку $22 тыс.: почему теперь его хотят судить

Таинственный пользователь криптоплатформы прогнозов Polymarket заработал около 22 тыс. долларов благодаря серии практически идеальных ставок. Все они касались квартальных финансовых отчетов компаний, прошедших аудит в KPMG.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. На данный момент известно, что американские правоохранительные органы готовятся предъявить сотруднику KPMG обвинение в использовании инсайдерской информации.

KPMG входит в «Большую четверку» (Big Four) – крупнейшие сети компаний, предоставляющие аудиторские, консалтинговые и налоговые услуги большинству транснациональных корпораций. В нее также входят Deloitte, PwC (PricewaterhouseCoopers) и EY (Ernst & Young)

Как выявили мошенника

Серия ставок касалась 18 компаний, проходящих аудит KPMG (в частности, таких гигантов Уолл-стрит, как Wells Fargo, Home Depot и DoorDash). Из 42 заключенных контрактов на то, превзойдет ли компания биржевые прогнозы, убыточной оказалась лишь одна сделка. Это обеспечило трейдеру аномальную доходность в 98%.

Операции осуществлялись через сеть из 19 связанных между собой счетов, между которыми постоянно переводились средства – это свидетельствует о том, что счетами управлял один человек или группа лиц, пытавшихся скрыть свои следы. В то же время, делая ставки на компании, которые проверяли другие аудиторские фирмы, эти же аккаунты демонстрировали значительно более низкий процент успеха, а наибольшую прибыль получили именно благодаря данным KPMG.

Реакция компании

В KPMG уже отреагировали на ситуацию, заявив о нулевой терпимости к торговле на основе непубличной клиентской информации. В компании подчеркнули, что постоянно обновляют внутренние правила и усиливают мониторинг для защиты рынков капитала от подобных угроз. Представители платформы Polymarket также отметили, что активно сотрудничают с правоохранительными органами и регулярно передают им материалы о подозрительных операциях.

Как уже сообщал OBOZ.UA, бывший оператор телесуфлера Белого дома Габриэль Перес заработал более $107 тыс. на ставках на содержание будущих речей Дональда Трампа, поскольку имел доступ к текстам выступлений до их обнародования. Суд обязал мужчину вернуть всю полученную прибыль и дополнительно выплатить $65 тыс. штрафа.

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