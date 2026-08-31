Заработал на словах Трампа, потому что знал их наперед: экс- сотруднику Белого дома выставили "счет" за ставки

Бывший оператор телесуфлера Белого дома Габриэль Перес заработал более $107 тыс. на ставках на содержание будущих выступлений Дональда Трампа, поскольку имел доступ к текстам выступлений до их публикации. Теперь мужчина должен вернуть всю полученную прибыль, дополнительно выплатить $65 тыс. штрафа и в течение трех лет не может торговать на рынках прогнозов.

Такое решение приняла Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), пишет Reuters. Расследование установило, что Перес использовал непубличную информацию, полученную благодаря работе в Белом доме, для торговли контрактами на платформе Kalshi. Речь идет о так называемых "mention markets" – контрактах, выплата по которым зависит от того, прозвучит ли в речи президента определенное слово или фраза.

Как работала схема

Перес работал в Белом доме оператором телесуфлера и имел доступ к текстам будущих выступлений Трампа еще до того, как президент выходил на сцену. Именно эта информация давала ему преимущество перед обычными участниками Kalshi.

По данным CFTC, он торговал контрактами на речи президента в период с декабря 2025 года по февраль 2026-го. Мужчина мог заранее знать, какие слова и темы появятся в выступлении, и соответственно покупать контракты, которые должны были вырасти в цене или принести выплату после речи.

Его прибыль от таких операций составила $107 539,02. Регулятор пришел к выводу, что Перес использовал полученную благодаря должности информацию в собственных финансовых интересах, нарушив обязанность доверия.

Подозрительные ставки заметила сама платформа

История стала публичной еще в июле 2026 года. Тогда стало известно, что система мониторинга Kalshi выявила необычную активность в аккаунте Переса.

Платформа заморозила его счет и заблокировала более $90 тыс. прибыли. После собственного расследования Kalshi передала информацию CFTC и сотрудничала с регулятором во время дальнейшей проверки.

Что произошло с Пересом

В июле, после того как информация о его ставках стала известна, Переса отправили в неоплачиваемый отпуск. Впоследствии он оставил работу в федеральном правительстве. На момент решения CFTC он уже не работал в Белом доме.

28 августа CFTC официально объявила об урегулировании дела. Согласно его условиям, Перес должен:

вернуть $107 539,02 полученной прибыли;

полученной прибыли; выплатить $65 тыс. гражданского штрафа ;

; в течение трех лет не торговать на соответствующих рынках;

на соответствующих рынках; воздерживаться от дальнейших нарушений американского законодательства о товарных биржах и правил CFTC.

Регулятор отдельно отметил, что размер штрафа уменьшили с учетом "образцового сотрудничества" Переса со следствием. CFTC также отметила помощь со стороны KalshiEX во время расследования.

Почему это важно

Случай Переса показал одну из главных проблем рынков прогнозов, которые в последние годы превратились в крупную площадку для ставок на политику, спорт, экономические события и другие результаты. Участники таких платформ могут зарабатывать на информации, которую получают раньше других. Но если эта информация является непубличной и получена благодаря служебному положению, торговля может превратиться в использование инсайдерского преимущества.

В случае Переса CFTC прямо заявила, что он использовал существенную непубличную информацию о будущих выступлениях президента для собственной выгоды. Именно поэтому регулятор расценил его операции как незаконную торговлю, а не как обычное прогнозирование того, что скажет Трамп.

На этом фоне американские регуляторы уже пытаются применять правила об инсайдерской торговле к рынкам прогнозов. Для участников таких платформ ключевым остается вопрос источника информации: преимущество, полученное благодаря открытым данным и собственному анализу, отличается от преимущества, которое дает доступ к непубличным служебным материалам.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в марте 2026 года в Белом доме запретили ставки на Kalshi и Polymarket. В соответствующем распоряжении отдельно подчеркивалось, что использование внутренней информации является уголовным правонарушением и нарушает федеральные этические нормы.

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