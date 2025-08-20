Ставки вместо масла: директор молокозавода просадил в казино миллионы бюджетных денег

В Казахстане в области Жетысу руководитель одной из частных компаний подозревается в хищении государственных субсидий, предназначенных для переработки молочной продукции. За два года он нанес государству ущерб на сумму более 300 млн тенге (боле 26 млн грн, или $550 тыс.), треть которых проиграл в казино.

Видео дня

Для получения субсидий глава молокозавода использовал фиктивные документы. Как пишет местное издание "Курсив", среди прочего делец подавал ложные сведения о закупке сырого молока и производстве сливочного масла.

Следствие установило, что часть незаконно полученных средств – 110 млн тенге (8,5 млн грн, более $200 тыс.) – директор молокозавода потратил на азартные игры в казино. 100 млн из них были проиграны.

По решению суда, на имущество подозреваемого наложили арест, включая завод, стоимость которого как раз превышает 300 млн тенге. Сам руководитель компании был помещен под домашний арест.

Следствие по делу продолжается. Поскольку расследование находится в активной фазе, официальные органы не разглашают имя подозреваемого и название завода.

Похожие случаи в Украине

В Черкассах детский тренер проиграла в казино 1,3 млн грн , собранных у родителей для поездки на международные соревнования. В начале августа горе-тренер получила подозрение в мошенничестве в крупных размерах. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

, собранных у родителей для поездки на международные соревнования. В начале августа горе-тренер получила подозрение в мошенничестве в крупных размерах. Ей грозит до 12 лет тюрьмы. В Киеве сомелье ресторана проиграл в казино 1,7 млн грн , которые брал у инвесторов на закупку алкоголя. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

, которые брал у инвесторов на закупку алкоголя. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Также в Киеве правоохранители задержали мужчину, который проиграл в казино деньги, которые передать родным знакомого за границу. Речь шла о $30 тыс., или более 1,1 млн грн.

Ранее OBOZ.UA также писал о том, как сотрудница государственной почты в Беларуси за день выкрала из "кассы" и проиграла в казино более 3 тыс. беларуских рублей (около 38,5 тыс. грн). Эти деньги должны были выплатить гражданам – в виде пенсий, соцпомощи и денежных переводов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!