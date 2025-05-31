Страна ЕС хочет запретить рекламу гемблинга в спорте: что произошло

В Нидерландах полностью запретят спортивное спонсорство со стороны гемблинговых компаний. Таким образом, местный игорный регулятор Kansspelautoriteit (KSA) решил ужесточить надзор за рекламной деятельностью в сфере азартных игр.

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Об этом сообщили на сайте учреждения. В письме к лицензированным онлайн-операторам азартных игр KSA предупредила, что в течение лета будет проводить усиленный мониторинг, а в случае нарушений новых правил - принимать немедленные меры.

Ограничения на рекламу азартных игр в Нидерландах начали действовать 1 июля 2023 года. С тех пор в стране запрещена нецелесообразно ориентированная реклама на телевидении, радио, в интернете и общественных местах. Однако из-за продолжительности существующих контрактов спортивному спонсорству предоставили двухлетний переходный период, который завершается 1 июля 2025 года. После этой даты запрещается любое спонсорство со стороны игорных операторов - в частности это касается спортсменов, команд, клубов, турниров, спортивной формы и другой атрибутики.

Регулятор также сообщил, что сейчас ведет консультации с отраслевыми объединениями относительно возможных вопросов и последствий введения запрета. В KSA отмечают, что внимательно следят за опытом других стран, в частности Италии и Бельгии, где клубы пытались обойти подобные ограничения, используя логотипы благотворительных фондов или новостных порталов вместо брендов игорных компаний.

"Мы видим, что в других странах операторы азартных игр пытаются креативно обойти запреты. Что касается Нидерландов - я такого не допущу. Этот закон призван защищать молодежь и уязвимые группы населения от воздействия игорной рекламы, независимо от ее формы. Мы в KSA будем особенно бдительными", - говорит глава регулятора Михел Гроотгейзен.

Зато, как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Италии рассматривает отмену запрета на спонсорство в футболе и рекламу ставок. Причиной стали финансовые проблемы клубов Серии А, которые потеряли суммарно до 700 млн евро - по 100 млн в год за последние годы. Комиссия по культуре Сената готовится обсудить соответствующее предложение в рамках "более широкой инициативы по реформированию футбола".

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