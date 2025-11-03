Страна ЕС изменила возраст для участия в азартных играх: что нужно знать

С 1 ноября Литва повысила минимальный возраст для азартных игр до 21 года и ввела строгие меры контроля операторов. Новые правила обязывают следить за поведением игроков, устанавливать лимиты расходов и штрафы для компаний рассчитывать по годовому доходу.

Об этом сообщает Gambling Insider. Служба надзора за азартными играми при Министерстве финансов Литвы утвердила изменения в Закон об азартных играх, которые унифицируют минимальный возраст для посещения любых игорных заведений – теперь участвовать в азартных играх разрешено только с 21 года.

Ранее эти ограничения колебались от 18 до 21 года в зависимости от типа заведения: например, игровые автоматы могли посещать 18-летние, а казино – только старше 20 лет. Кроме возрастного ценза, закон обязывает операторов внимательно следить за поведением игроков и выявлять признаки азартной зависимости.

В случае выявления рисковых игр предусмотрено временное прекращение участия на 48 часов, а также ограничение доступа к физическим и онлайн-заведениям. Операторы должны предоставлять информацию о службах психологической поддержки и возможности ограничения азартной деятельности.

Дополнительно вводятся дневные, недельные и месячные лимиты расходов для дистанционных азартных игр, а также ограничения продолжительности сеансов. Если игрок желает увеличить лимит, это возможно только после определенного времени ожидания, чтобы избежать импульсивных ставок. Таким образом государство пытается уменьшить финансовые риски для населения и минимизировать проблемные азартные практики.

Штрафы для операторов также претерпели серьезные изменения. Ранее максимальная санкция составляла 50 000 евро, но теперь штрафы рассчитываются на основе годового дохода компании: от 2 до 5% за первое нарушение и от 6 до 10% за повторное. По словам Вирджинюса Дауксиса, директора Службы надзора за азартными играми, такая дифференциация позволяет эффективнее сдерживать крупные компании от нарушений.

Новые правила являются частью комплексного подхода Литвы к регулированию игорного рынка. Ранее власти проводили проверки TopSport из-за несанкционированной рекламы лиг и ввели постепенный запрет рекламы азартных игр, который в полном объеме вступит в действие до 2028 года. Изменения призваны сделать игорную индустрию более прозрачной, безопасной и социально ответственной.

Отныне все игроки и операторы обязаны придерживаться нового минимального возраста, контролировать финансовые риски и реагировать на признаки проблемных азартных игр. Власти отмечают, что новые правила не только защищают несовершеннолетних, но и способствуют развитию более ответственного и безопасного рынка азартных игр в Литве.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Эстонии одобрило изменения налога на азартные игры, которые предусматривают снижение налоговой ставки для онлайн-казино с 6 до 4%. Мера направлена на долгосрочное обеспечение финансовыми средствами сферы спорта и культуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!