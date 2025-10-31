Вопреки тренду: в стране ЕС собрались уменьшить налог на гемблинг

Правительство Эстонии одобрило изменения налога на азартные игры, которые предусматривают снижение налоговой ставки для онлайн-казино с 6% до 4%. Мер направлена на долгосрочное обеспечение финансовыми средствами сферы спорта и культуры.

Об этом пишет GamblingInsider. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна объяснил, что снижение ставки должно привлечь больше операторов, что в конечном итоге увеличит налоговые поступления.

"Текущий план заключается в том, что, если сейчас собирается около 22 млн евро ($25,5 млн), то, если всё сработает и прогнозы подтвердятся, эта сумма может вырасти до 30 млн евро к 2028 году", – отметил он.

Тсахкна подчеркнул, что все эти деньги "пойдут целиком на культуру и спорт". Это, по его мнению, должно облегчить ежегодные споры о выделении прямой поддержки этим сферам из государственного бюджета.

Однако не все убеждены в целесообразности такого шага, особенно учитывая, что 6% – и так низкая ставка по европейским меркам. К примеру, в Великобритании показатель достигает 21%, а в Италии – и вовсе 24,5%.

"Мы повысили ряд налогов. Мы решили повысить налог на азартные игры в 2023 году. А теперь... он снижается. Прогноз Министерства финансов показывает, что это снижение налога обойдется нам в 6 млн евро в 2026 году, 8 млн евро в 2027 году и 10 млн евро в 2028 году", – заявил бывший министр финансов Март Вырклаэв.

Он отметил, что новый план основан на предположении о массовом притоке игорных операторов. Однако, по его словам, даже после повышения ставки в 2023 году на рынок вышли девять новых операторов, что принесло всего 4 млн евро в год, делая нынешний прогноз "шаткой почвой".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине лицензированных организаторов азартных игр обязали выявлять рисковое поведение игроков и реагировать, чтобы предотвратить развитие зависимости к играм. Это должно способствовать более эффективному противодействию лудомании.

