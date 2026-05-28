Страна ЕС заблокировала Polymarket: как объяснили решение

В Испании разворачивается большой регуляторный скандал вокруг крупнейших мировых платформ прогнозов и ставок – Polymarket и Kalshi. Из-за отсутствия лицензии для операторов азартных игр правительство уже распорядилось заблокировать эти ресурсы.

Как сообщает El Pais, Министерство социальных прав и потребления страны уже официально открыло против популярных сервисов санкционное дело и распорядилось заблокировать их веб-сайты на территории государства. Рассмотрение дела продлится около 3-4 месяцев, но процедура блокировки будет завершена в течение 10 дней.

Суть претензий испанских властей

Главное управление по регулированию азартных игр Испании (DGOJ) классифицировало рынки прогнозирования как платформы для азартных игр, поскольку они позволяют заключать пари на события с непредсказуемым финалом. Соответственно, без административной лицензии их деятельность является незаконной. Помимо отсутствия разрешений, ведомство выдвигает к платформам ряд серьезных обвинений:

отсутствие какого-либо контроля за доступом несовершеннолетних лиц к ставкам;

невыполнение требований по блокированию доступа для лиц, которым официально запрещено играть (реестры самоисключения игроков);

отсутствие систем надлежащей верификации и надзора за пользователями.

По состоянию на конец прошлого года Polymarket и Kalshi вместе контролировали 97,5% мирового рынка прогнозов, который оценивается в примерно $11 млрд. Пользователям предлагают ставить деньги на бинарные результаты ("да" или "нет") в самых разных сферах – от победы сборной на Евро до войны в Украине.

Где еще запрещен Polymarket

Испания – не единственная европейская страна, где популярность рынков прогнозов вызвала беспокойство. Ранее Polymarket был заблокирован в Бельгии, Франции, Великобритании, Германии и Украине. Кроме того, работа сервисов ограничена в Австралии, Индонезии, Индии, Тайване, Таиланде и Китае.

В то же время, в США они постепенно восстанавливают свою деятельность.

Ранее OBOZ.UA сообщал о ряде скандалов, в которые попали Polymarket и Kalshi, где пользователи могли использовать непубличную секретную информацию для обогащения. В Конгрессе США уже даже инициировали проверку после серии подозрительно удачных и прибыльных сделок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!